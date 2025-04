Andrés Velásquez a Diosdado Cabello: "No me vas a agarrar de chivo expiatorio"

“Diosdado, a mí no me vas a agarrar de chivo expiatorio y mucho menos vas a lograr que calle mis denuncias y detenga mi lucha por lograr que Venezuela pueda vivir en libertad, en democracia y que nuestros compatriotas puedan vivir en una Venezuela digna”, dijo Velásquez en una contundente respuesta de rechazo a “las infamias”.

Cabello, quien maneja el ministerio de Interiores y es considerado el número 2 del régimen de Maduro, acusó desde su programa semanal a Velásquez y a Machado de promover hechos violentos contra el servicio eléctrico nacional, la industria petrolera y los acueductos, tras una serie de apagones, y la falta de combustible y de agua que padecen los venezolanos.

Los servicios han registrado en los últimos años interrupciones y deficiencias que expertos atribuyen a la falta de inversión y mantenimiento por parte del régimen.

Velásquez acusa al régimen de Maduro

Luego de destacar que Cabello habitualmente difama “prevalido del poder que usurpa”, Velásquez, enfatizó su rechazo a las acusaciones del oficialista, a las que consideró una “acostumbrada práctica para tratar de evadir la responsabilidad directa que tiene en la destrucción de Venezuela”.

“La electricidad está racionada con apagones programados todos los días y esa no es mi culpa. Los trabajadores laboran en condiciones de esclavitud y eso no es culpa mía. Destruyeron a PDVSA y a las empresas básicas de Guayana y eso no es mi culpa. Intervinieron y arruinaron la agroindustria y no es mi culpa”, afirmó el destacado dirigente opositor por el partido CausaR,

“Destruyeron toda la institucionalidad del país y eso tampoco es mi culpa. La corrupción se ha convertido en uno de los grandes males de Venezuela y eso tampoco es mi culpa”.

Lucha por la democracia

“Son ustedes, los que hoy usurpan el poder, los únicos responsables y culpables de este desastre”, aseguró Velásquez y advirtió que “tus esbirros podrán secuestrarme y desaparecerme, pero eso no va a detener la lucha de los venezolanos por vivir en un país libre”.

“Mi lucha es democrática y pacífica y el país lo sabe”, reiteró.

Ratificó que en “las elecciones de ficción convocadas para mayo, recibirán el mayor repudio de los ciudadanos”, obteniendo una nueva derrota electoral.

