viernes 22  de  mayo 2026
NICARAGUA

Régimen sandinista difunde imágenes de una cuñada de Daniel Ortega en prisión como prueba de vida

Las imágenes fueron divulgadas por el Ejecutivo, a través del Sistema Penitenciario Nacional, adscrito al Ministerio del Interior, en el que se incluyó un video con declaraciones de la detenida

Angélica Patricia Chavarría Altamirano, la pareja sentimental del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega.

Angélica Patricia Chavarría Altamirano, la pareja sentimental del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega.

19 Digital, portal de la dictadura sandinista
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA — El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundió este viernes imágenes en prisión de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, la pareja sentimental del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, después de que un organismo humanitario exigiera una prueba de vida y denunciara su detención en condiciones irregulares.

Chavarría Altamirano, detenida el 19 de mayo de 2024 en Managua junto a su pareja, es cuñada y concuñada de los codictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente.

Lee además
La pareja dictatorial Rosario Murillo-Daniel Ortega imponen represión en Nicaragua. 
SUCESIÓN EN PUERTAS

Detienen a sandinista aliado de Daniel Ortega por orden de Rosario Murillo en Nicaragua
La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
MEDIDAS

Dictadura de Nicaragua queda aislada en el sistema de integración centroamericana

Daniel Ortega acusó de "traición a la patria" a su hermano menor y general retirado Humberto Ortega, con quien gobernó durante la primera dictadura sandinista (1979-1990). El militar fue detenido tras cuestionar la sucesión "dictatorial" de su hermano.

Humberto Ortega, señalado de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad durante la primera etapa del régimen sandinista, murió el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado.

Las imágenes fueron divulgadas por el Ejecutivo, a través del Sistema Penitenciario Nacional, adscrito al Ministerio del Interior, en el que se incluyó un video con declaraciones de la detenida.

"Angélica Chavarría, con sus propias palabras, reconoce que ha sido tratada dignamente, que se han respetado todos sus derechos, que recibe visitas de su madre y otros familiares semanalmente, así como todas las atenciones médicas, medicamentos y consideraciones especiales, como el uso de un televisor para su recreación y distracción", señaló el Sistema Penitenciario Nacional en una declaración.

Régimen dice que "respeta" DDHH

El Sistema indicó además que la detenida reconoce que dispone de jardines para caminar y hace sus ejercicios, por lo que, dijo, está "cumpliendo en todo con las responsabilidades de respeto a los derechos humanos en términos de salud y atenciones".

"El Sistema Penitenciario Nacional con esta publicación, y en voz de la propia ciudadana Angélica Chavarría, desconoce las falsedades que continuamente emiten los enemigos de la paz en campañas difamatorias absurdas e interesadas", concluye el comunicado de la dictadura.

Las autoridades no explicaron las razones por las que permanece detenida la expareja de Humberto Ortega, aunque en la declaración dicen que fueron "explicadas anteriormente".

Prueba de vida

El pasado martes, la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua preguntó: "¿Dónde está Angélica Patricia Chavarría Altamirano? Fue detenida el 19 de mayo de 2024 y desde entonces permanece en desaparición forzada".

También exigió una prueba de vida, "información inmediata sobre su paradero, acceso a su familia y defensa legal, atención médica necesaria y garantías para su vida e integridad".

Ese organismo recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la mujer, y que tras el fallecimiento de su pareja, la "dictadura" de Ortega y Murillo seguía sin proporcionar información sobre su paradero.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue "reelegido" en condiciones irregulares para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de "traición a la patria".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Corte Suprema falla a favor de empresas navieras confiscadas por Cuba hace más de seis décadas

Trump niega que el envío del portaviones Nimitz al Caribe sea para intimidar al régimen cubano

El régimen pide a los cubanos estudiar una 'guía familiar' para protegerse de una "agresión militar"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la ceremonia de juramentación en la Casa Blanca.
CEREMONIA

Nuevo presidente de la Reserva Federal juramenta en la Casa Blanca y promete cambios

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
POLÉMICA

Propuesta para costear seguridad de DeSantis tras el fin de su mandato divide opiniones en Florida

Las aeronaves aterrizarán en la Embajada de EEUU en Caracas. (AFP)
Seguridad diplomática

Venezuela autoriza sobrevuelo de aviones de EEUU en Caracas para "simulacro" de evacuación

Te puede interesar

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la ceremonia de juramentación en la Casa Blanca.
CEREMONIA

Nuevo presidente de la Reserva Federal juramenta en la Casa Blanca y promete cambios

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las personas ingresan al Tribunal de Inmigración de Federal Plaza el 08 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
NUEVA MEDIDA

EEUU exige a migrantes temporales salir del país para solicitar residencia permanente

La supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, habla ante los medios de comunicación.
ELECCIONES

Voces del sur de la Florida claman por presidenciales transparentes en Colombia

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
ALERTA

Rubio advierte a la OTAN que EEUU reducirá su presencia militar en Europa

Ashley Moody, senadora federal republicana de Florida, anuncia fondos. 
REEMBOLSOS FEDERALES

Senadora Ashley Moody anuncia $1.5 mil millones en fondos de FEMA para recuperación de desastres en Florida