Trump cancela viaje a Bahamas y prioriza agenda presidencial sobre boda de su hijo mayor

El presidente Donald Trump (der.), conversa con su hijo, Donald Trump Jr., durante una celebración en la Casa Blanca, en Washington DC, en abril de 2018.

MIAMI. – Donald Trump no viajará este fin de semana a las Bahamas para asistir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., y Bettina Anderson como tenia previsto. El presidente estadounidense confirmó este viernes que permanecerá en Washington D.C., debido a compromisos vinculados con sus responsabilidades de gobierno, una determinación que lo mantendrá en el despacho Oval en medio de varios asuntos considerados prioritarios por su administración.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de Truth Social, donde explicó que, pese a sus deseos de acompañar a su familia en una fecha especial, optó por permanecer en la capital federal.

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“Aunque tenía muchas ganas de estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa Bettina, circunstancias relacionadas con el gobierno, y mi amor por los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo”, escribió.

El líder republicano añadió que considera necesario mantenerse en la capital del país durante una etapa que describió como especialmente importante para la nación.

“Creo que es importante que permanezca en Washington D.C., en la Casa Blanca, durante este período tan importante. ¡Felicitaciones a Don y a Bettina!”, agregó.

Embed President Trump posts on Truth Social: While I very much wanted to be with my son, Don Jr., and the newest member of the Trump Family, his soon to be wife, Bettina, circumstances pertaining to Government, and my love for the United States of America, do not allow me to do so.



I… pic.twitter.com/pPgBpFExAx — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 22, 2026

Poco después de la publicación, el equipo del mandatario informó que también quedó suspendido un desplazamiento privado que Trump tenía previsto realizar a su club de golf en Nueva Jersey, por lo que continuará desarrollando su agenda desde la residencia presidencial durante todo el fin de semana.

Aunque no ofreció detalles sobre las razones específicas detrás de la decisión, el cambio de planes ocurre mientras Washington sigue de cerca varios frentes internacionales que mantienen la atención del Gobierno estadounidense.

Entre ellos figura la propuesta presentada por EEUU a Irán en busca de avances diplomáticos que permitan reducir las tensiones en Oriente Medio. Paralelamente, continúan los contactos impulsados por distintos actores regionales para intentar acercar posiciones entre las partes involucradas.

La semana también estuvo marcada por otras medidas impulsadas por el Ejecutivo. El Departamento de Justicia formalizó cargos contra el dictador cubano Raúl Castro por el derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, uno de los episodios que durante décadas ha ocupado un lugar central en las demandas del exilio cubano y de los familiares de las víctimas.

Asimismo, el Gobierno reforzó su presencia militar en la región con el envío de un portaaviones y buques de guerra de escolta al Caribe, una medida que coincide con un contexto internacional de elevada tensión y con el seguimiento permanente que realizan a distintos escenarios considerados estratégicos para su seguridad nacional.

La ausencia presidencial en una de las celebraciones familiares más relevantes para la familia Trump ocurre en un contexto poco habitual. A diferencia de otras ocasiones en las que el mandatario ha combinado actividades oficiales con compromisos personales, esta vez decidió permanecer en la capital y cancelar todos los desplazamientos previstos para el fin de semana.

Mientras Donald Trump Jr. y Bettina Anderson celebrarán su matrimonio junto a familiares y allegados en las Bahamas, el presidente seguirá el acontecimiento a distancia desde Washington, donde continuará concentrado en los asuntos que motivaron la cancelación de su viaje.