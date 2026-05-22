La acusación contra Raúl Castro reaviva el debate sobre la política de EEUU hacia Cuba

La acusación federal presentada por Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ha reactivado un viejo debate en Washington

MIAMI. – La acusación federal presentada por Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ha reactivado un viejo debate en Washington sobre cuál debe ser la estrategia hacia Cuba. Las reacciones surgidas tras el anuncio reflejan diferencias marcadas entre quienes consideran que la presión sobre el régimen debe intensificarse y quienes sostienen que ese enfoque ha demostrado límites evidentes durante décadas.

La discusión cobró fuerza después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) hiciera pública una acusación emitida por un gran jurado federal de Miami contra el exgobernante cubano. El expediente incluye cuatro cargos de asesinato, uno de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y dos relacionados con la destrucción de aeronaves por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996.

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Durante la presentación del caso en la Torre de la Libertad, el fiscal general interino Todd Blanche subrayó la trascendencia de la medida.

“Por primera vez en casi 70 años, la dirigencia superior del régimen cubano ha sido acusada en Estados Unidos por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

Rubio: el régimen enfrenta una crisis estructural

Entre las reacciones de mayor peso destacó la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien interpretó los acontecimientos recientes como parte de un deterioro más amplio del sistema político y económico cubano.

Durante una entrevista concedida a la BBC, Rubio sostuvo que las dificultades que enfrenta la isla responden a problemas estructurales acumulados durante décadas y cuestionó la capacidad de sus dirigentes para impulsar reformas profundas.

“Ahora mismo no parece que haya personas en el régimen abiertas a cambios reales. No van a poder comprar más tiempo. Estamos muy serios, muy enfocados”, afirmó.

El jefe de la diplomacia estadounidense también vinculó la situación cubana con intereses estratégicos de EEUU, argumentando que la cercanía geográfica convierte cualquier escenario de inestabilidad en un asunto de seguridad nacional.

Asimismo, cuestionó el papel del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al que atribuyó una concentración de recursos económicos que, según dijo, no se traduce en beneficios proporcionales para la población.

Graham ve más cerca un cambio en la isla

Las declaraciones de Rubio coincidieron con las expresadas por el senador republicano Lindsey Graham, quien interpretó la acusación contra Raúl Castro como una señal de creciente presión sobre el régimen cubano.

“Creo que la liberación del maravilloso pueblo de Cuba de las garras del comunismo está al alcance de la mano. Cuba Libre”, escribió el legislador en redes sociales.

El mensaje fue difundido pocas horas después del anuncio federal y encontró eco entre sectores del exilio que consideran la acusación un paso significativo en la búsqueda de responsabilidades por la muerte de cuatro integrantes de Hermanos al Rescate.

Rhodes cuestiona la presión como herramienta

La visión opuesta fue expresada por Ben Rhodes, exasesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama y una de las figuras más asociadas al proceso de acercamiento diplomático entre Washington y La Habana iniciado en 2014.

Rhodes cuestionó las políticas de máxima presión hacia Cuba y reaccionó con escepticismo ante los escenarios planteados por algunos partidarios de una línea más dura contra el régimen.

“Hacer que te sientas poderoso enviando fuerzas especiales para arrestar a un exlíder de 94 años de una nación isleña empobrecida por las sanciones de EEUU no sugiere exactamente una superpotencia fuerte, segura de sí misma y ascendente”, escribió.

Sus declaraciones reavivaron una discusión que durante años ha dividido a responsables de la política exterior estadounidense entre quienes defienden una política de firmeza frente al régimen cubano y quienes favorecen mecanismos de diálogo y compromiso diplomático.

Más allá del expediente judicial

Las reacciones generadas por la acusación contra Raúl Castro fueron mucho más allá del ámbito judicial y volvieron a colocar sobre la mesa interrogantes fundamentales sobre el futuro de Cuba, la efectividad de las sanciones, la rendición de cuentas por acciones atribuidas al régimen y las vías más adecuadas para impulsar transformaciones en la isla.

Lo que parece indiscutible es que, casi tres décadas después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el caso ha regresado al centro de la discusión política estadounidense. La acusación contra Raúl Castro no solo reabre un expediente histórico, sino que también reactiva el debate sobre justicia, responsabilidad y los caminos que podrían definir el futuro de Cuba.