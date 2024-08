Arrecian los apagones prolongados en Cuba durante agosto

“Estamos viviendo de la caridad pública y de lo que están resolviendo las MIPYMES, que no es mucho, porque es muy caro lo que venden. No hay azúcar en Santa Clara en ninguna parte, a ningún precio, arreciaron los apagones, el servicio de Internet es pésimo”, declaró el comunicador.

Sancti Spíritus, que gozó de unos días sin cortes eléctricos la pasada semana por ser sede del acto central por el 26 de julio, ya volvió a los apagones, indicó el comunicador Adriano Castañeda.

“Llega el 1ro de agosto de 2024 y solo han llegado dos libras de azúcar, son apagones en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche y en horas de la madrugada”, reportó el periodista.

Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, reportó que allí aún no han llegado los productos de la canasta básica de este mes y "no hay esperanza de que lleguen hasta mediados de mes".

"La electricidad la están tumbando en las 24 horas, de 8 a 12 horas, es decir que no hay solución, no hay esperanza, todo sigue de mal en peor y la población sigue descontenta, hay un gran malestar” concluyó el activista.

En el poblado de Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes explica el escenario con los cortes eléctricos. “Se llevan la electricidad de 12 de la noche a 6 de la mañana y cuando la vuelven a poner, la quitan, y así están".

"Este pueblo está tirado en un abandono total, aquí no han vendido nada, y los precios de las cosas que aparecen, la gente no los puede alcanzar”, aseguró la holguinera.

El campesino Emiliano González dijo que en Bayamo los apagones promedian diariamente seis horas.

“El escenario está tétrico, por la canasta básica dieron un poquito de arroz y más nada, el azúcar dice que la van a dar el mes que viene, no hay más nada", destacó el agricultor.

En Guantánamo la situación es "crítica", según el testimonio de Miguel Ángel López Herrera.

“Los apagones anoche mismo la quitaron a las 8 de la noche en el barrio donde yo vivo y la pusieron casi a la una de la madrugada, pero en el transcurso del día ya también la habían quitado, las MIPYMES están resolviendo algunas situaciones pero los precios en las mismas todavía no están al alcance de la mayor parte de la población. Un pueblo que esta hambreado, un pueblo sin medicinas, con una atención médica pésima”, describió el opositor.

En la localidad de Los Palacios, en el occidente del país, hay apagones diarios, advirtió el agricultor Esteban Ajete Abascal.

“Aquí lo único que han dado son el par de libritas esas de arroz, un poquito de azúcar, y están desabastecidas las placitas”, dijo el campesino.

Desde la ciudad de Camagüey, Leydis Tabares dijo que estuvieron 12 horas de apagón.

"Para esta fecha no hay nada en la tienda que hayan traído algo, no hay con qué cocinar, no hay gas licuado”, dijo la residente del barrio La Vigía.

FUENTE: Redacción/ Martí Noticias