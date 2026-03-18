Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Después de las contundentes declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald J Trump ante la falta de apoyo de la petición de la Casa Blanca a cooperar en la reapertura del Estrecho de Ormuz , hoy miércoles los países de la OTAN afirman que discuten la mejor forma de contribuir a la necesidad de dar paso a los buques petroleros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que los miembros de la alianza militar mantenían conversaciones sobre la "mejor manera" de reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha afectado dramáticamente al suministro mundial de petróleo.

"He estado en contacto con muchos aliados. Todos coincidimos, por supuesto, en que esa zona tiene que volver a abrirse. Y lo que sé es que los aliados trabajan juntos, debatiendo cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo", dijo Rutte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a otros países a enviar buques de guerra para escoltar buques petroleros a través del estrecho de Ormuz y ante la respuesta en extremo tibia o negativa de algunos países, el mandatario estadounidense respondió de manera contundente.

"EEUU no necesita la ayuda de nadie"

Estados Unidos "no necesita la ayuda de nadie" para reabrir militarmente el Estrecho de Ormuz, aseguró el martes el presidente Donald J. Trump, en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que criticó a sus socios de la OTAN.

"La mayoría de nuestros 'aliados' de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán", afirmó.

"Ante el hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡NUNCA LA NECESITAMOS!", añadió Trump.

"No me sorprende su actitud, sin embargo, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a esos mismos países, es una calle de un solo sentido: nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros", acusó.

FUENTE: Con información de AFP.