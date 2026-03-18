miércoles 18  de  marzo 2026
MEDIO ORIENTE

Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que los miembros de la alianza militar mantenían conversaciones sobre la "mejor manera" de reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN&nbsp; Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

MANDEL NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Después de las contundentes declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald J Trump ante la falta de apoyo de la petición de la Casa Blanca a cooperar en la reapertura del Estrecho de Ormuz, hoy miércoles los países de la OTAN afirman que discuten la mejor forma de contribuir a la necesidad de dar paso a los buques petroleros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que los miembros de la alianza militar mantenían conversaciones sobre la "mejor manera" de reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha afectado dramáticamente al suministro mundial de petróleo.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"
El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
CASA BLANCA

Trump: "EEUU no necesita ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz"

"He estado en contacto con muchos aliados. Todos coincidimos, por supuesto, en que esa zona tiene que volver a abrirse. Y lo que sé es que los aliados trabajan juntos, debatiendo cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo", dijo Rutte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a otros países a enviar buques de guerra para escoltar buques petroleros a través del estrecho de Ormuz y ante la respuesta en extremo tibia o negativa de algunos países, el mandatario estadounidense respondió de manera contundente.

"EEUU no necesita la ayuda de nadie"

Estados Unidos "no necesita la ayuda de nadie" para reabrir militarmente el Estrecho de Ormuz, aseguró el martes el presidente Donald J. Trump, en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que criticó a sus socios de la OTAN.

"La mayoría de nuestros 'aliados' de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán", afirmó.

"Ante el hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡NUNCA LA NECESITAMOS!", añadió Trump.

"No me sorprende su actitud, sin embargo, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a esos mismos países, es una calle de un solo sentido: nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros", acusó.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo

¿Tutorear o arrear para encauzar?

Cuba, entre Trump y la candela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba responderá con firmeza ante cualquier acción de Estados Unidos, en medio de tensiones crecientes.
TENSIÓN BILATERAL

Díaz-Canel lanza amenaza contra Estados Unidos y asegura que habrá resistencia en caso de cualquier acción

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

Vista parcial de una de las escuelas públicas de Miami-Dade, Florida. 
AJUSTES ESCOLARES

Miami-Dade descarta cierre de escuelas y defiende ajustes anuales según matrícula

Venezuela recibe el título del Clásico Mundial de Béisbol
BÉISBOL

Venezuela se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol en una noche mágica

Los derechos humanos se violan en Cuba constantemente. 
INCERTIDUMBRE

Opositores cubanos advierten podrían ser usados como escudos humanos en un recurso desesperado del régimen

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
MEDIO ORIENTE

Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

El Grupo IDEA.
ANÁLISIS

Grupo IDEA alerta por represión y justicia selectiva en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en La Moncloa, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez se reúne de nuevo este miércoles, 18 de marzo, con Zelenski en la que supone la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano.
GUERRA RUSA

Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania y pide alternativas