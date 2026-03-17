Venezuela se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol en una noche mágica

Eduardo Rodríguez #52 de la selección de Venezuela choca las cinco con Eugenio Suárez #7 mientras este abandona el campo tras ser retirado del partido contra la selección de Estados Unidos

El béisbol a veces puede ser como una secuela de películas. En esta entrega, Venezuela fue el protagonista que más brilló. Venció 3-2 a Estados Unidos para conquistar la final del sexto Clásico Mundial de Béisbol.

Se sentó con los grandes, donde debía tener un lugar hace un tiempo. Aunque como en toda trama hay variedad de actores, la figura principal fue Eduardo Rodríguez que logró vengar que en la edición anterior EEUU dejara fuera de competencia a los suyos en el octavo inning de cuartos de final con un grand slam de Trea Turner.

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El zurdo brilló. Tanto o más que los brazaletes que dieron al público para el show de presentación y que activaban con el ritmo de la música y las vibraciones.

Rodríguez lanzó primores y maniató a los bates de los locales. Durante 4.1 entradas solo le dieron un hit y otorgó un boleto, mientras que recetó a cuatro.

Cada lanzamiento, el abridor venezolano contaba con el respaldo del público. Constantemente lo auparon para completar ponches, aunque si el out llegaba por otra vía igual se escuchaban los aplausos en el IoanDepot Park.

E-Rod realizó 57 envíos y usó principalmente su cutter (18 veces) y recta rápida (18 ocasiones). Ejecutó 11 cambios, 6 sinkers y se apoyó en la curva en cuatro oportunidades.

En el tercer inning, el respaldo al abridor ya no se reflejaba solo en el aliento del público y sus compañeros en el dugout. Ahora se vería reflejado en la pizarra. Maikel García llegó al home con parte del público gritando “MVP, MVP, MVP” y respondió.

El tercera base conectó un elevado de sacrificio para darle ventaja a Venezuela, que ahora puede llamarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Una lista que antes de esta noche solo tenía tres nombres: Japón (3), Estados Unidos y República Dominicana.

Las emociones venezolanas se intensificaron antes de que Rodríguez saliera del encuentro con una ovación que le brindó gran parte de los 36.190 asistentes en el parque de Miami.

En la alta del quinto, Wilyer Abreu conectó un cuadrangular solitario por lo lejano del jardín central ante el abridor estadounidense Nolan McClean, el antagonista de esta noche de cine centrado en béisbol.

El batazo, que recorrió 414 pies y salió a una velocidad 106.1 millas por hora, explotó el jubiló en la gente. Mientras el jardinero recorrió las bases, en el audio interno se escuchaba “repícame los tambores que me los quiero aprender”, para segundos después reproducir “tengo un nudo en la garganta…”, la tradicional canción zuliana, tierra de Abreu.

Pero si bien se necesitan las carreras para ganar, la trama central de esta entrega fue el pitcheo. Y aunque los reflectores del capítulo final enfocaron a Eduardo Rodríguez, el bullpen fue un actor determinante, que tras 14 innings sin permitir carreras, hoy añadió drama en la parte final del encuentro.

En la octava entrada aparecieron fantasmas del pasado. Un enorme jonrón de Bryce Harper empató la pizarra ante el hasta ahora intraficable Andrés Machado.

Sin embargo, en el guion parecía estar escrito que Venezuela conseguiría su primer cetro en el Clásico. Luis Arráez abrió la última entrada con boleto, Javier Sanoja entró como corredor emergente, se estafó la intermedia y anotar con un doble de Eugenio Suárez que volvió a subir los decibeles en el IoanDepot Park. Esos que el “crack” del batazo de Harper había hecho desaparecer.

El suspenso siguió hasta el final. EEUU a su última oportunidad con el poder Kyle Schwarber, Alex Bregman (sustituido por Gunnar Henderson) y Roman Anthony.

Pero Palencia salió de nuevo con la sangre fría que ha mostrado. No tuvo inconvenientes para sacar los tres outs y hacer que todo un país pueda gritar que, como era de esperarse en algún momento por ser potencia, son CAMPEONES DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL…



