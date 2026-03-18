miércoles 18  de  marzo 2026
EEUU

Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo

Se trata de una medida para mitigar las "disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero" derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump suspendió temporalmente el miércoles una ley de transporte marítimo de hace un siglo para ayudar a aliviar los costos de la energía, disparados desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Oriente Medio en la guerra.

La decisión de Trump de emitir una exención de 60 días a la Ley Jones levantaría durante este período la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.

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Se trata de una medida para mitigar las "disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero" derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

"Esta acción permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días", explicó.

FUENTE: Con información de AFP.

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