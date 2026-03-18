miércoles 18  de  marzo 2026
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

El secretario de Estado y el congresista Carlos A. Giménez desmienten un reporte sobre la isla y abren un debate de fondo sobre el rigor informativo en coberturas de esta naturaleza.

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. Una acusación directa desde el más alto nivel del gobierno estadounidense reavivó el debate sobre la credibilidad de los grandes medios de comunicación. El secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó de manera categórica un reporte publicado por The New York Times que sugería que la administración del presidente Donald Trump estaría condicionando negociaciones con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel del poder. El reporte, basado en fuentes familiarizadas con las conversaciones, forma parte de una cobertura sobre un tema históricamente complejo, marcado por restricciones en el acceso a información oficial y altos niveles de opacidad.

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“La razón por la que tantos medios en Estados Unidos siguen publicando historias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que dicen estar bien informados como sus fuentes”, escribió Rubio en X, en un mensaje publicado originalmente en inglés.

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El señalamiento no solo desmiente el contenido del artículo, también cuestiona los procesos de verificación en coberturas vinculadas a la isla, un asunto marcado por sensibilidad política, intereses cruzados y un fuerte impacto en el exilio histórico, particularmente en ciudades como Miami, uno de los principales epicentros de la comunidad cubana fuera del país.

En la misma línea, el congresista por Florida, Carlos A. Giménez, respaldó la postura del secretario de Estado y advirtió en su perfil de X sobre lo que considera intentos de manipulación informativa.

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“Nuestra comunidad conoce su firme compromiso con la libertad. Todas estas historias están siendo impulsadas por apologistas del régimen y por quienes buscan socavar la labor del presidente Trump contra la dictadura en la isla”, expresó en respuesta al mismo post en X. “Los días del régimen cubano están contados”, concluyó.

El problema de fondo

Más allá del cruce puntual, el episodio refleja una realidad más amplia: la erosión de la confianza pública en los medios, incluso en aquellos considerados referentes del periodismo internacional.

En escenarios altamente politizados como el de las relaciones bilaterales entre Washigton y el gobierno cubano, la dependencia de rumores, contenidos difundidos en redes sociales que tienden a viralizarse y fuentes anónimas insuficientemente corroboradas se convierte en un punto vulnerable. Bajo esas dinámicas, la frontera entre informar con anticipación y amplificar información no confirmada es cada vez más estrecha.

La velocidad del ciclo informativo y la presión por primicias agravan esa situación, favoreciendo que narrativas incompletas ganen espacio antes de ser plenamente verificadas.

Rigor informativo bajo presión

La crítica de Rubio introduce un elemento central en la discusión: el manejo de fuentes. Proteger la identidad de informantes es una práctica válida, pero exige un alto nivel de confirmación independiente.

Cuando ese equilibrio falla, el impacto no se limita a un medio específico. Termina afectando la credibilidad del ecosistema informativo en su conjunto.

En este entorno, el reto para las redacciones no es solo acceder a información, sino validarla con rigor antes de su publicación. Una práctica que hoy parece cada vez menos común.

El caso cubano y sus complejidades

La cobertura sobre Cuba añade una dificultad adicional. La limitada transparencia por parte del régimen, las restricciones en el acceso a datos oficiales y la carga ideológica del tema obligan a extremar los estándares periodísticos.

A esto se suma un ecosistema informativo fragmentado, donde conviven fuentes oficiales con agendas definidas, filtraciones difíciles de verificar y narrativas que circulan con rapidez tanto dentro como fuera del país.

Cualquier imprecisión en este contexto tiene un efecto amplificado, tanto dentro del territorio nacional como en la diáspora, donde el flujo de información incide directamente en la percepción de la realidad política y social.

Credibilidad en juego

El periodismo no se define únicamente por la relevancia de lo que publica, sino por la solidez de sus procesos de verificación. La reputación de The New York Times a lo largo de los años se ha construido sobre ese principio, lo que hace que cuestionamientos de esta naturaleza tengan un impacto mayor.

Al mismo tiempo, la dinámica actual, marcada por filtraciones, disputas políticas y fuentes indirectas, complejiza la labor informativa y eleva el margen de riesgo.

Este episodio trasciende la confrontación puntual y abre una discusión necesaria sobre los estándares del periodismo en un entorno cada vez más polarizado.

Recordemos que señalar posibles errores forma parte del debate público. Pero también lo es evitar atribuciones sin evidencia verificable.

En ese equilibrio se sostiene uno de los pilares esenciales del periodismo: la credibilidad. En un tema como este, donde convergen tensiones políticas, crisis interna y una audiencia particularmente sensible, ese valor no solo es indispensable, sino también el principal límite frente a la desinformación y un compromiso de no fallarle a la ética periodística, sin importar el sistema político ni la línea editorial del medio.

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