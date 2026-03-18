miércoles 18  de  marzo 2026
GUERRA RUSA

Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania y pide alternativas

Nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania", garantizó el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en La Moncloa, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez se reúne de nuevo este miércoles, 18 de marzo, con Zelenski en la que supone la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en La Moncloa, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez se reúne de nuevo este miércoles, 18 de marzo, con Zelenski en la que supone la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano.

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski reconoció este miércoles que la guerra en Irán disminuye la ayuda militar a su país en un contexto en el que las naciones del golfo Pérsico necesitan defensas antiaéreas, aunque ha insistido en que el suministro de armamento sigue llegando a Kiev.

"Calculamos que faltan armamentos, los misiles de antiaéreos, por la competencia que ahora tenemos que hacer con otros países que los requieren, que los necesitan", indicó al tiempo que reconoció el impacto de la guerra en Irán en la ayuda que llega en menor cantidad al Ejército ucraniano.

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"Seguimos recibiendo cargamentos, menos, pero están llegando", dijo Zelenski en rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de su visita a Madrid.

El líder ucraniano ha apuntado a encontrar alternativas al recorte de ayuda militar y la falta de interceptores para las baterías Patriots, apostando por la fabricación de otros sistemas como equipos antidrones. "Tenemos que encontrar una alternativa a los sistemas Patriot, no solo fabricarlos, hay que encontrar unos sistemas alternativos que podamos utilizar todos", ha señalado.

En este sentido, Zelenski ahondó en que pese a que muchos de los países árabes cuentan con estas modernos sistemas antimisiles, resulta clave contar con interceptores de drones. "Con los Patriot a veces no es suficiente para defender a la población.

Sánchez asegura que no se olvidarán de Ucrania

Nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania", garantizó el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras una reunión en Madrid este miércoles.

La guerra en Oriente Medio ha eclipsado el conflicto en Ucrania, estallado en febrero de 2022 con la invasión lanzada por Rusia.

"Vamos a seguir a vuestro lado, como siempre hemos estado como un aliado fiel, leal y fiable", afirmó el dirigente socialista en rueda de prensa conjunta con Zelenski, a quien le garantizó el "apoyo firme de España" ante la "agresión cruel, injustificada e injusta" de Rusia.

Sánchez anunció que ambos países van "a trabajar juntos" e "impulsar la coproducción, la cofabricación en el ámbito de la defensa industrial", un proyecto "muy importante".

Ministros de ambos países firmaron varios acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos, en presencia de Sánchez y Zelenski.

Asimismo, Sánchez anunció "un nuevo compromiso" de 1.000 millones de euros (1.150 millones de dólares) "para el año 2026 en apoyo bilateral".

Esta visita de Zelenski a España, su cuarta desde el comienzo de la invasión rusa, tiene lugar en vísperas de una importante cumbre europea, y cuando el préstamo de 90.000 millones de euros de Bruselas a Kiev sigue bloqueado debido al veto de Hungría.

"Confiamos de verdad en que los países y la UE encuentren vías para resolver este problema (...) Sé que la mayoría de los países, casi todos, entienden que se trata de un bloqueo absolutamente injusto", afirmó el presidente ucraniano en la rueda de prensa.

"Simplemente no hay alternativa al fortalecimiento del ejército, así que esta cuestión concreta debe resolverse", agregó.

Los Veintisiete tampoco han logrado ponerse de acuerdo sobre un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia para limitar sus recursos financieros utilizados para su invasión.

"Estamos totalmente a favor de la ampliación de la Unión Europea hacia Ucrania", subrayó el presidente del Gobierno español.

Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, tras más de cuatro años de combates y bombardeos que han arrasado amplias zonas, sobre todo en el este de Ucrania.

Zelenski tiene previsto reunirse a última hora de la tarde con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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