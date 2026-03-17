miércoles 18  de  marzo 2026
TENSIÓN BILATERAL

Díaz-Canel lanza amenaza contra Estados Unidos y asegura que habrá resistencia en caso de cualquier acción

El líder del régimen cubano reaccionó con un tono desafiante a recientes declaraciones desde Estados Unidos, en un nuevo episodio de escalada retórica entre ambos países.

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba responderá con firmeza ante cualquier acción de Estados Unidos, en medio de tensiones crecientes.

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba responderá con firmeza ante cualquier acción de Estados Unidos, en medio de tensiones crecientes.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, lanzó una amenaza directa contra Estados Unidos al advertir que cualquier acción contra Cuba encontrará una respuesta firme, en medio de un recrudecimiento del discurso político entre ambos gobiernos.

Desde su cuenta oficial en la red social X, Díaz-Canel afirmó que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable” y acusó a EEUU de amenazar de forma sistemática el orden constitucional en el país.

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Sus declaraciones se producen tras palabras recientes del presidente Donald Trump, quien dijo “creo que tendré el honor de tomar Cuba...es un gran honor” y añadió que “creo que puedo hacer lo que quiera con ella, si se quiere saber la verdad”. En ese mismo contexto, también mencionó la posibilidad de una “toma de control amistosa, aunque podría no serlo”.

El contraste entre ambas posiciones marca un punto de tensión particularmente sensible. Mientras desde la Casa Blanca se plantea la posibilidad de una acción directa o de mayor control sobre el país vecino, desde La Habana se responde reforzando lo que podría interpretarse como un discurso de confrontación y defensa frente a lo que consideran una amenaza externa.

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A estas posiciones se suman voces clave dentro del panorama político estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en mantener la presión sobre el régimen castrista mientras que los congresistas Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar han reiterado que el objetivo debe centrarse en la libertad del pueblo cubano y en cambios estructurales dentro del sistema político.

El pronunciamiento de Miguel Díaz-Canel ocurre en un contexto de profunda crisis interna, marcado por apagones prolongados, escasez de productos básicos y un deterioro sostenido de las condiciones de vida. Este escenario ha derivado en protestas, cacerolazos y manifestaciones de descontento en distintos puntos del territorio nacional, en medio de cuestionamientos a la capacidad de gestión gubernamental y la falta de respuestas efectivas.

En ese marco, el énfasis en la “resistencia” se inscribe en una línea histórica del discurso oficial, que sitúa la relación con la administración estadounidense en clave de presión externa y refuerza la narrativa de "defensa soberana".

Este intercambio de declaraciones no solo evidencia la persistencia del conflicto bilateral, sino que también plantea interrogantes sobre su evolución inmediata. ¿Se trata de un episodio más dentro de una dinámica prolongada o de un posible giro en un momento de alta sensibilidad política? ¿Hasta qué punto las recientes declaraciones del presidente Trump pueden incidir en las expectativas de cambio dentro de Cuba?

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