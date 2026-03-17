martes 17  de  marzo 2026
AJUSTES ESCOLARES

Miami-Dade descarta cierre de escuelas y defiende ajustes anuales según matrícula

El sistema educativo aclara que no ha clausurado planteles y atribuye los cambios a evaluaciones técnicas y comunitarias. Un comité especializado analiza cada año tendencias demográficas antes de emitir recomendaciones a la Junta Escolar.

Vista parcial de una de las escuelas públicas de Miami-Dade, Florida.&nbsp;

Vista parcial de una de las escuelas públicas de Miami-Dade, Florida. 

ÁLVARO MATA
El sistema educativo afirma que no ha cerrado escuelas y que los ajustes responden a evaluaciones técnicas y a la participación de la comunidad.

El sistema educativo afirma que no ha cerrado escuelas y que los ajustes responden a evaluaciones técnicas y a la participación de la comunidad.

Cortesía MiamiSprings.com
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. Ante inquietudes surgidas en la comunidad sobre el futuro de algunos centros educativos, el sistema de Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) aclaró que no ha procedido al cierre de escuelas, sino que aplica ajustes periódicos sustentados en el comportamiento de la matrícula, la planificación urbana y las necesidades específicas de cada zona.

En entrevista telefónica con DIARIO LAS AMÉRICAS, Elmo R. Lugo, director de relaciones con los medios de la Oficina de Comunicaciones del distrito, explicó que la red escolar mantiene un proceso continuo de evaluación orientado a garantizar un uso eficiente y equilibrado de sus instalaciones.

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“No hemos cerrado escuelas. Cada año evaluamos rigurosamente el estatus de cada plantel y, en función de los datos de matrícula y las necesidades de la comunidad, determinamos si es necesario modificar los límites geográficos de asistencia o ajustar la estructura de las escuelas”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, estas medidas pueden traducirse en transformaciones organizativas, como la transición de escuelas primarias tradicionales a modelos K-8, así como en la redistribución de estudiantes para optimizar la capacidad disponible.

Evaluación técnica y participación comunitaria

El análisis de estos posibles cambios recae en el Comité de Asistencia y Límites Escolares (ABC), un organismo que cada año estudia las tendencias de inscripción, el crecimiento poblacional y el desarrollo urbano en distintas áreas del condado.

Según la información oficial disponible en el portal del comité, este grupo realiza reuniones abiertas, presenta informes técnicos y promueve espacios de intercambio con residentes antes de formular recomendaciones a la Junta Escolar. Entre los recursos accesibles se incluyen estudios de capacidad, reportes demográficos, presentaciones públicas y decisiones adoptadas en ciclos anteriores.

Lugo destacó que este mecanismo busca garantizar transparencia y participación ciudadana en un proceso que impacta directamente a estudiantes y familias.

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La Junta Escolar tendrá que estudiar cómo integra las nuevas tecnologías al sistema central de vigilancia. (CORTESÍA)

La Junta Escolar tendrá que estudiar cómo integra las nuevas tecnologías al sistema central de vigilancia. (CORTESÍA)

Contexto regional

Las precisiones del distrito se producen en un escenario en el que otros sistemas educativos del sur de Florida, como Escuelas Públicas del Condado Broward, han enfrentado recientemente cierres de planteles asociados a la disminución de la matrícula.

En contraste, Miami-Dade sostiene una estrategia centrada en la reorganización y redistribución de recursos, evitando la clausura de centros y adaptándose a los cambios demográficos del territorio.

Acceso a la información

El distrito mantiene disponible al público la documentación del proceso a través del sitio oficial del comité ABC, donde se pueden consultar análisis de matrícula, mapas de límites escolares, grabaciones de reuniones y recomendaciones históricas. Este nivel de acceso permite dar seguimiento a la evolución de las decisiones y comprender los factores que inciden en la planificación educativa.

Este reportaje forma parte de una cobertura en curso de DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la evolución del sistema educativo en Miami-Dade, en la que se continuará profundizando en el impacto de estos ajustes en estudiantes, familias y comunidades específicas del condado.

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