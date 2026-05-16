sábado 16  de  mayo 2026
NICARAGUA

Arrestan a extesorero y aliado de Daniel Ortega

Francisco "Chico" López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del dictador Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua acusado de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.

Como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), Francisco "Chico" López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Había sido separado del cargo en enero.

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La Policía Nacional lo capturó y trasladó el pasado jueves a la cárcel "La Modelo", en la capital Managua, indicó el diario digital Confidencial este sábado.

Según el medio, el arresto fue ordenado por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los mismos cargos presentados contra otros exfuncionarios que han sido encarcelados.

La fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación.

El diario La Prensa, en tanto, precisó que el motivo de la detención fue la incapacidad de López para explicar el paradero de bienes del FSLN que administró anteriormente el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.

Opositores exiliados afirman que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por Murillo con el aval de Ortega para asegurar la sucesión.

En los últimos meses se ha visto a Ortega en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.

FUENTE: Con informacion de AFP

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