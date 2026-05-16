Detienen a sandinista aliado de Daniel Ortega por orden de Rosario Murillo en Nicaragua

SAN JOSÉ .- El extesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional y aliado del dictador de Nicaragua , Daniel Ortega, Francisco "Chico" López, fue detenido en Managua por agentes policiales, bajo cargos de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.

Como el responsable de las finanzas del frente sandinista López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y de su esposa Rosario Murillo , copresidenta del país, pero fue separado del cargo por orden de esta última en enero pasado como sospechoso de delitos financieros.

Según el reporte noticioso, la Policía Nacional lo capturó y trasladó el jueves pasado a la cárcel La Modelo, ubicada en la capital Managua, indicó el diario digital Confidencial.

Aliado detenido por lavado

Según el medio, la detención de López fue ordenada por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los mismos cargos que han sido presentados contra otros exfuncionarios que han sido encarcelados.

La fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación.

El diario La Prensa precisó que el motivo de la detención fue la incapacidad de López para explicar el paradero de bienes del FSLN que administró el exguerrillero Bayardo Arce, anterior comandante sandinista condenado en enero por el mismo cargo de lavado de activos.

Purga de Rosario Murillo

Opositores exiliados afirman que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por Murillo con el aval de Ortega para asegurar la sucesión.

Ortega, de 80 años de edad, gobernó Nicaragua en los años 1980 y tras años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de las elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.

En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar, pues padece lupus e insuficiencia renal, según informaciones, por lo que analistas aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.

FUENTE: Con información de AFP