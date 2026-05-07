jueves 7  de  mayo 2026
EXPLOTACIÓN

Régimen de Nicaragua otorga tres nuevas concesiones mineras a una empresa canadiense

La beneficiaria es la empresa la india Gold S. A. a la que se le otorgó una superficie de 48.897,81 hectáreas

.Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, (AFP)

.Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ. El régimen de Nicaragua otorgó este jueves, 7 de mayo, tres concesiones mineras a cielo abierto a la empresa canadiense La India Gold S.A., con una superficie total de 48.897,81 hectáreas, la quinta tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, informó en Managua el diario oficial La Gaceta.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a La India Gold, representada en Managua por un ciudadano canadiense con residencia nicaragüense, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Topacio, con una superficie de 27.002,15 hectáreas, ubicado en los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

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Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Achuapa, con una superficie de 18.143,19 hectáreas, ubicado en los municipios de San Juan de Limay y Estelí, del departamento (provincia) de Estelí, y Achuapa y El Sauce, de la provincia de León.

Y un tercer título en el lote denominado Hemco Sid, con una superficie de 3.752,47 hectáreas, ubicado en los municipios de San Isidro y Ciudad Darío, de la provincia de Matagalpa, de acuerdo con la información.

En total, el régimen que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado cinco concesiones mineras a esa misma empresa en los últimos dos días por un total de 57.287 hectáreas.

Ignoran las sanciones

A mediados de abril pasado, EEUU sancionó a dos hijos de los dictadores Ortega y Murillo, a un viceministro y a otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país centroamericano.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” ligadas al sector aurífero.

Tras esas sanciones, Nicaragua solamente había otorgado permisos mineros a empresas chinas.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, lo que significó un incremento de 44,4 % respecto a 2024 (1.391,6 millones de dólares), según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y los datos del Banco Central.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, marcando un hito histórico, según los datos oficiales.

Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea fueron los principales destinos del oro nicaragüense, de acuerdo con la información.

Lo que tienen los chinos

Esas concesiones otorgadas este jueves, 7 de mayo, se suman a 75 concesiones mineras que ha dado a 17 empresas chinas que suman 1,287,000 hectáreas, que representan más del 10% del territorio de Nicaragua. Este reparto fue en menos de tres años.

En abril de este año, Noemí Pavón Gallard, abogada, empresaria, defensora de los derechos humanos y ambientales, denunció que: “Geográficamente, están ubicados dentro de todo el territorio nacional. Y lo más interesante es que Nicaragua no solamente les está cediendo el derecho ahora a la explotación minera en cuanto a la concesión, sino que le está entregando y cediendo el uso de todas las instalaciones y de los costos de inversión que realizaron las empresas americanas” que el régimen expropió.

FUENTE: Con información de EFE y DLA

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