Aumento de casos de COVID en Cuba pone en alerta a médicos

Las provincias de Holguín, Granma y Las Tunas elevaron este indicador en la última semana, apuntó el especialista.

Desde el territorio holguinero, el médico Eduardo Cardet afirmó que hay un desplome en las condiciones del sistema de salud en la isla.

“No existen condiciones favorables para enfrentar ningún tipo de epidemia, ni en el cuadro básico de medicamentos, ni en la disponibilidad de medios diagnósticos en los laboratorios, en este caso de PCR, las condiciones no pueden ser más difíciles y más desfavorables para el pueblo en general”, aseguró el galeno.

Guinovart señaló que “todas las provincias mantendrán la tendencia al control de casos confirmados en las siguientes semanas, aunque continuará el incremento ligero del número de confirmados”, apuntó el experto.

Sobre las condiciones higiénico-sanitarias y la labor de las instituciones médicas en la isla, el doctor Roberto Serrano, desde Songo-La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, señaló: "Aquí no hay medicamentos, la infraestructura de salud está muy deteriorada, no se está haciendo PCR, la higiene es pésima".

"Dios quiera que no exista ningún rebrote de COVID, porque eso sería catastrófico, aquí esto está en la ruina total", advirtió Serrano.

Por su parte, residentes en varias provincias del territorio nacional informaron a Radio Martí sobre la falta de condiciones y el faltante de medicamentos para enfrentar cualquier brote infeccioso

La provincia de Villa Clara enfrenta desde hace varias semanas un brote gripal, sin embargo, la falta de pruebas PCR y test rápidos imposibilita un diagnóstico apropiado.

En la ciudad de Santa Clara, donde reside el periodista independiente Guillermo del Sol hay una gran cantidad de contagios.

“Salió una nota del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), donde se alertaba a los hospitales sobre esta variante ómicron, hay una cantidad de personas desde niños hasta ancianos con gripe”, describió el periodista.

En Cienfuegos, ya las autoridades han hecho un llamado voluntario a la ciudadanía para que usen las mascarillas sanitarias.

Desde el municipio de Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez explicó que allí hay muchas personas enfermas.

“Las personas tienen diarreas, tienen dolores, decaimiento y falta de aire, lo que no están haciendo es el PCR, no hay ningún tipo de medicamento”, dijo Juan Alberto.

Camagüey sufre de una importante falta de agua potable por problemas en las estaciones de bombeo, también hay irregularidad en la recogida de basura, lo que provoca la creación de vertederos.

Leydis Tabares vive en esa ciudad y advirtió sobre las condiciones higiénico-sanitarias en las escuelas y el alto número de personas con síntomas gripales.

“En la misma esquina de la escuela, tú sabes que se hace el vertedero ese y sin agua para lavarse las manos, aquí más nunca se ha hablado de PCR”, afirmó Tabares.

Desde la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora, afirmó: “Anda un catarro súper malo, medicamentos cero, ninguno, aquí no hay ni duralgina, aquí no hay medicamentos ni para los niños”.

En la provincia de Guantánamo no hay señales por parte de las autoridades gubernamentales de que estén implementando medidas para enfrentar un posible aumento de los casos de COVID-19.

Desde esa cabecera provincial, el comunicador independiente Anderlay Guerra Blanco describió que “en la zona sur de la cuidad hay un aumento de aguas albañales ligada con agua potable y no hay medicamentos”.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus ya no es una emergencia pública internacional, no obstante, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que esto no significa que el COVID-19 dejara de ser una amenaza para la salud pública.

