Berta Soler denuncia imposición de multas por razones políticas

“El día de ayer, 5 de enero de 2023, aquí en la vivienda que comparto con mi hermana en Alamar, en La Habana del Este, sobre las 4:30 de la tarde, llegó una funcionaria de la Oficina de Multas...para comunicarme que venía a hacerme un convenio respecto a 21 multas que tengo del 2022”, explicó Soler, informó Radio Marí.

Y agregó: "realmente, le dije que no, que yo no me voy a poner de acuerdo con la oficina ni con nadie, que no voy a pagar ninguna multa puesto que son multas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado a la hora que me arrestan los domingos, cuando quiero ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad religiosa. Por razones políticas, yo me niego a pagarlas”, afirmó la líder de las Damas de Blanco.

Radio Martí sostuvo que desde el 23 de enero de 2022, cuando las Damas de Blanco retomaron sus actividades en pro de la defensa de los presos políticos en Cuba, tras la pandemia por el COVID-19, han sido arrestadas y sancionadas con multas que van entre los 150 y 2.000 pesos cubanos.

Ángel Moya, expreso político de la Primavera Negra de 2003 y esposo de la líder de las Damas de Blanco, publicó en su cuenta de Facebook un post en el que relata el incidente.

A principios de diciembre pasado, 16 Damas de Blanco fueron detenidas en operativos de la Seguridad del Estado en toda la isla cuando asistían a las iglesias para pedir por la liberación de los presos políticos.

Soler dijo que se trató del "34 domingo represivo de la Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco".

El grupo fue creado en 2003 y está integrado por esposas, madres, hijas y hermanas de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba. Desde entonces lhan sufrido agresiones y persecución por parte del régimen cubano.

Actualmente, cuatro de sus miembros, Aymara Nieto, Tania Echeverría, Sissi Abascal y Saily Navarro, se encuentran en prisión.

