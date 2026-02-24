Tormentas invernales provocan pérdidas históricas de $3.170 millones al agro en Florida

MIAMI. — La industria agrícola de Florida registró pérdidas superiores a los $3.170 millones tras el paso de las tormentas invernales Ezra y Gianna entre finales de diciembre y principios de febrero, un evento climático sin precedentes recientes que congeló cultivos vitales en casi la totalidad del territorio estatal.

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, calificó estos eventos como unos de los más dañinos en la historia del sector en el estado floridano.

Según un informe preliminar publicado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, los productores no enfrentaban heladas de esta magnitud desde hace décadas.

El descenso drástico de las temperaturas afectó zonas críticas para la producción de hortalizas, cítricos y caña de azúcar en todos los condados del estado, con la única excepción de Monroe en los Cayos.

Las consecuencias de este desastre climático amenazan con alterar la cadena de suministro alimentaria de la costa este de los Estados Unidos durante la temporada de invierno, momento en el que Florida actúa como principal proveedor de productos frescos.

Precedente histórico

La magnitud del desastre financiero supera con creces los estragos causados por los ciclones tropicales recientes. Mientras que el huracán Ian, una tormenta de categoría 4 que azotó la región en septiembre de 2022, dejó daños por 1.070 millones de dólares, el impacto de las heladas Ezra (30 de diciembre al 1 de enero) y Gianna (26 de enero al 4 de febrero) triplicó esa cifra.

Incluso al sumar los daños del trío de huracanes de 2024 —Milton, Debby y Helene—, que combinados causaron pérdidas cercanas a los mil millones de dólares, las tormentas invernales resultan mucho más devastadoras para la economía rural.

La diferencia radica en la extensión geográfica del frío, el cual cubrió el estado casi en su totalidad, a diferencia de la trayectoria focalizada de los huracanes.

Factores logísticos agravaron la situación, ya que gran parte de la industria no logró recolectar sus productos a tiempo debido a que los cultivos aún no alcanzaban su madurez, sumado a las condiciones ventosas y la falta de instalaciones de almacenamiento adecuadas.

Caña de azúcar y cítricos

El sector de la caña de azúcar sufrió el golpe más severo con pérdidas valoradas en 1.150 millones de dólares. Al tratarse de una gramínea perenne de cosecha anual, el daño por congelación trasciende el ciclo actual.

El informe oficial proyecta que la mitad de estos daños corresponde a pérdidas de producción futura, pues el frío afectó tanto al cultivo sin cosechar como a los retoños recientes y las nuevas plantaciones destinadas al próximo año.

Por su parte, la emblemática industria de los cítricos, que ya enfrentaba desafíos estructurales por plagas como el greening, reportó daños por 674.7 millones de dólares.

Se estima que el 80% de la superficie total de cítricos en Florida sufrió impactos significativos. El frío dañó frutas, follaje, ramas y floraciones jóvenes, lo que provocó una pérdida de árboles estimada en un 15% en las zonas afectadas.

Las autoridades advierten que la industria enfrentará una merma de productividad promedio del 27% anual y tardará varios años en recuperar los niveles de producción previos a la tormenta.