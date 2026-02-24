martes 24  de  febrero 2026
CRISIS

Cuba es la economía más pobre de América Latina, advierte la CEPAL

En términos per cápita, la Isla registró 1.082,8 dólares frente a los 10.212,2 dólares del promedio de América Latina y el Caribe,

Pobreza en cuba.

Pobreza en cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 publicado por la CEPAL sitúa a Cuba en el último lugar de la región en PIB per cápita a precios corrientes y confirma dos años consecutivos de contracción económica, en un contexto en el que el resto de América Latina crece.

Los datos oficiales recopilados por el organismo regional dibujan una economía con peso marginal en el conjunto latinoamericano y con niveles de ingreso muy por debajo de la media.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
DIPLOMACIA

Rubio anuncia participación en cumbre del Caribe para pedir un frente unido ante Venezuela y Cuba
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
ANÁLISIS

El presidente Trump debería responsabilizar a Cuba por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate

A partir de estas cifras, el economista Elías Amor sostiene en su blog Cubaeconomía que la crisis actual no responde a un episodio puntual, sino a un deterioro estructural acumulado.

Según el Anuario, el PIB cubano a precios corrientes alcanzó 12.099,9 millones de dólares en 2025, equivalente apenas al 0,2% del total regional estimado en 6,79 billones.

En términos per cápita, la Isla registró 1.082,8 dólares frente a los 10.212,2 dólares del promedio de América Latina y el Caribe, una brecha cercana al 90% que, en palabras de Amor, coloca a Cuba en una situación de "extrema pobreza", reseña el portal web Diario de Cuba

Cuando se corrigen los efectos de la inflación utilizando el PIB a precios constantes de 2018, la economía cubana alcanza 88.906,6 millones de dólares (1,4% del total regional). El PIB per cápita constante se sitúa en 7.956,1 dólares, todavía un 12% por debajo de la media regional (9.032,9 dólares). Aunque la distancia se reduce bajo este indicador, Amor subraya que el país continúa rezagado respecto al entorno latinoamericano.

Con datos corrientes, Cuba queda por detrás incluso de Haití (2.136 dólares per cápita) y muy distante de economías comparables en tamaño como República Dominicana (10.867 dólares) o Costa Rica (18.867 dólares). En la medición a precios constantes mejora posiciones relativas e incluso supera a países como Colombia o Paraguay.

El análisis también resalta que la economía cubana acumuló en 2024 una caída del 2,6%, según la CEPAL (-2,3% según cifras oficiales), tendencia que se prolongó en 2025. En contraste, la región registró un crecimiento agregado del 4,7% en esos dos años.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Nuevo gobierno de Honduras cancela convenio con Cuba y pone fin a las brigadas médicas

Las masacres en el mar de los hermanos Castro

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Te puede interesar

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Por Daniel Castropé
Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.
PRINCIPAL INDUSTRIA

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

Naranjas.
CRISIS AGRÍCOLA

Tormentas invernales provocan pérdidas históricas de $3.170 millones al agro en Florida

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Zelenski asegura que Putin "no logró sus objetivos" de guerra en Ucrania