Cuba es la economía más pobre de América Latina, advierte la CEPAL

El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 publicado por la CEPAL sitúa a Cuba en el último lugar de la región en PIB per cápita a precios corrientes y confirma dos años consecutivos de contracción económica, en un contexto en el que el resto de América Latina crece.

Los datos oficiales recopilados por el organismo regional dibujan una economía con peso marginal en el conjunto latinoamericano y con niveles de ingreso muy por debajo de la media .

ANÁLISIS El presidente Trump debería responsabilizar a Cuba por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate

DIPLOMACIA Rubio anuncia participación en cumbre del Caribe para pedir un frente unido ante Venezuela y Cuba

A partir de estas cifras, el economista Elías Amor sostiene en su blog Cubaeconomía que la crisis actual no responde a un episodio puntual, sino a un deterioro estructural acumulado.

Según el Anuario, el PIB cubano a precios corrientes alcanzó 12.099,9 millones de dólares en 2025, equivalente apenas al 0,2% del total regional estimado en 6,79 billones.

En términos per cápita, la Isla registró 1.082,8 dólares frente a los 10.212,2 dólares del promedio de América Latina y el Caribe, una brecha cercana al 90% que, en palabras de Amor, coloca a Cuba en una situación de "extrema pobreza", reseña el portal web Diario de Cuba

Cuando se corrigen los efectos de la inflación utilizando el PIB a precios constantes de 2018, la economía cubana alcanza 88.906,6 millones de dólares (1,4% del total regional). El PIB per cápita constante se sitúa en 7.956,1 dólares, todavía un 12% por debajo de la media regional (9.032,9 dólares). Aunque la distancia se reduce bajo este indicador, Amor subraya que el país continúa rezagado respecto al entorno latinoamericano.

Con datos corrientes, Cuba queda por detrás incluso de Haití (2.136 dólares per cápita) y muy distante de economías comparables en tamaño como República Dominicana (10.867 dólares) o Costa Rica (18.867 dólares). En la medición a precios constantes mejora posiciones relativas e incluso supera a países como Colombia o Paraguay.

El análisis también resalta que la economía cubana acumuló en 2024 una caída del 2,6%, según la CEPAL (-2,3% según cifras oficiales), tendencia que se prolongó en 2025. En contraste, la región registró un crecimiento agregado del 4,7% en esos dos años.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba