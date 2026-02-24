Rick Scott exige la liberación real de todos los presos políticos, "EEUU está observando", dijo

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

MIAMI .- El senador de Florida Rick Scott exigió que todos los presos políticos en Venezuela sean puestos en libertad al reaccionar acerca de la opresión del régimen a cargo de la jefa encargada Delcy Rodríguez, que mantiene aún a cientos de detenidos en las cárceles o bajo la medida de arresto domiciliario, tras haber sido aprobada la Ley de Amnistía.

Scott fijó su posición en un video en la red X, en la que expresó su satisfacción por la libertad del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado.

VENEZUELA Aumentan peticiones de amnistía para presos y perseguidos políticos; jueces se niegan a recibirlas

Sin embargo, advirtió que muchos otros detenidos por razones políticas esperan por su libertad.

Libertad a los presos políticos

“No podemos detenernos hasta que cada uno de los presos políticos sea liberado incondicionalmente”, enfatizó. “Los Estados Unidos está observando”.

Además, pidió detener la opresión y el encarcelamiento de personas inocentes por parte de Rodríguez y de los organismos de inteligencia que operaban bajo el mando de Maduro.

“La opresión y el encarcelamiento de personas inocentes por parte de Delcy Rodríguez y los matones de Maduro deben parar”, recalcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2026029694206841242&partner=&hide_thread=false I’m glad @JuanPGuanipa is free, but many of the political prisoners today remain behind bars or on house arrest. We cannot stop until EVERY single political prisoner is unconditionally released. America is watching.



The oppression and imprisonment of innocent people by Delcy… pic.twitter.com/nKXXUbCAlS — Rick Scott (@SenRickScott) February 23, 2026

Presión al régimen

Mientras escala la presión por la situación de los presos políticos en el país, el presidente de la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía y la Convivencia nacional, Jorge Arreaza, reconoció que "es imposible" que la norma pueda cubrirlo "todo", aunque consideró que es un "gran paso".

"Una ley es imposible que cubra y que pueda resolver una situación-país. Pero sí aporta, creo que es un gran primer paso. (...) Falta mucho en el sentido de liberaciones, en el sentido de evaluar situaciones judiciales", indicó en un programa de radio este martes.

Según el diputado, 177 presos han sido liberados y 2,021 personas han sido excarceladas, pero obtenido medidas cautelares, en el marco de la aplicación de la Ley. Reconoció que hay muchos más por liberar.

Casos de militares

La Comisión ha recibido “más de 3,000” solicitudes y sigue recibiendo nuevas peticiones en “algunos” tribunales del país, dijo.

Insistió en sus declaraciones, que van a “evaluar otros casos” en el “espíritu de la amnistía".

En relación con los casos de 185 militares, entre los presos políticos, cuyos familiares exigen liberaciones, Arreaza aseguró que "la justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas", sin abundar en detalles.

FUENTE: Con información red X senador Rick Scott, EFE, unionradio.net