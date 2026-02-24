martes 24  de  febrero 2026
VENEZUELA

Rick Scott exige la liberación real de todos los presos políticos, "EEUU está observando", dijo

El senador republicano señaló que persiste la persecución política y la detención de cientos de personas, y conminó a “parar” la opresión del régimen chavista

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El senador de Florida Rick Scott exigió que todos los presos políticos en Venezuela sean puestos en libertad al reaccionar acerca de la opresión del régimen a cargo de la jefa encargada Delcy Rodríguez, que mantiene aún a cientos de detenidos en las cárceles o bajo la medida de arresto domiciliario, tras haber sido aprobada la Ley de Amnistía.

Scott fijó su posición en un video en la red X, en la que expresó su satisfacción por la libertad del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado.

Delcy Rodríguez saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
DICTADURA

Familiares de presos políticos lamentan amnistía excluyente en Venezuela
Familiares de presos políticos, quienes realizaron una huelga de hambre de casi una semana que finalizó la víspera, permanecen afuera de la prisión de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 20 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Aumentan peticiones de amnistía para presos y perseguidos políticos; jueces se niegan a recibirlas

Sin embargo, advirtió que muchos otros detenidos por razones políticas esperan por su libertad.

Libertad a los presos políticos

“No podemos detenernos hasta que cada uno de los presos políticos sea liberado incondicionalmente”, enfatizó. “Los Estados Unidos está observando”.

Además, pidió detener la opresión y el encarcelamiento de personas inocentes por parte de Rodríguez y de los organismos de inteligencia que operaban bajo el mando de Maduro.

“La opresión y el encarcelamiento de personas inocentes por parte de Delcy Rodríguez y los matones de Maduro deben parar”, recalcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2026029694206841242&partner=&hide_thread=false

Presión al régimen

Mientras escala la presión por la situación de los presos políticos en el país, el presidente de la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía y la Convivencia nacional, Jorge Arreaza, reconoció que "es imposible" que la norma pueda cubrirlo "todo", aunque consideró que es un "gran paso".

"Una ley es imposible que cubra y que pueda resolver una situación-país. Pero sí aporta, creo que es un gran primer paso. (...) Falta mucho en el sentido de liberaciones, en el sentido de evaluar situaciones judiciales", indicó en un programa de radio este martes.

Según el diputado, 177 presos han sido liberados y 2,021 personas han sido excarceladas, pero obtenido medidas cautelares, en el marco de la aplicación de la Ley. Reconoció que hay muchos más por liberar.

Casos de militares

La Comisión ha recibido “más de 3,000” solicitudes y sigue recibiendo nuevas peticiones en “algunos” tribunales del país, dijo.

Insistió en sus declaraciones, que van a “evaluar otros casos” en el “espíritu de la amnistía".

En relación con los casos de 185 militares, entre los presos políticos, cuyos familiares exigen liberaciones, Arreaza aseguró que "la justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas", sin abundar en detalles.

FUENTE: Con información red X senador Rick Scott, EFE, unionradio.net

