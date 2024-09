Biden ante la ONU: "Millones de venezolanos optaron por el cambio y el mundo sabe la verdad"

El mandatario estadounidense resaltó que los jefes de Estado deben estar “al servicio del pueblo y no al revés” y que la soberanía y el respeto a la voluntad popular son primordiales. "Hay cosas más importantes que permanecer en el poder, la gente es lo más importante”, precisó.

“Esa es la democracia y no le pertenece a un solo país. Lo he visto en todo el mundo, lo hemos visto en esa lucha por la libertad en Venezuela, donde millones optaron por el cambio y que no se ha reconocido, pero no se les puede negar, el mundo sabe la verdad”, expresó.

Biden reiteró la posición de Estados Unidos ante los cuestionados resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al régimen, que sin mostrar las actas de votación y con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), le otorgó la reelección al oficialista Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), mayor coalición opositora de Venezuela, liderada por María Corina Machado, reivindica la victoria electoral González Urrutia, quien ha sido reconocido como ganador por Estados Unidos y se vió obligado a exiliarse en España ante las amenazas de detención de la dictadura chavista.

El Gobierno estadounidense, al igual que la mayoría de los países de América Latina, distintas organizaciones internacionales y la Unión Europea, ha exigido transparencia a las autoridades venezolanas y la publicación de las actas electorales disgregadas para poder reconocer la victoria chavista en los pasados comicios.

Conflictos internacionales

El demócrata se pronunció, además, sobre diversas problemáticas que afectan la estabilidad mundial, destacando los conflictos como las guerras en Gaza y Ucrania, el fortalecimiento de la OTAN y las alianzas en el Indo-Pacífico para limitar la expansión de China, además de la crisis generada por el cambio climático y la seguridad alimentaria mundial.

Destacó que la guerra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha fracasado en Ucrania. “Decía que quería debilitar a la OTAN y la OTAN está más unida que nunca, con dos nuevos miembros”.

En tal sentido, ratificó el compromiso de Estados Unidos con Ucrania en su lucha por la libertad. “Lucharemos hasta que Ucrania consiga la libertad. Debemos mantener el apoyo para que Ucrania gane la guerra. No podemos dejar de apoyar a Ucrania hasta que consiga su libertad”, sentenció.

Medio Oriente

Respecto a la crisis en Oriente Medio, Biden expresó su preocupación por las víctimas civiles y abogó por una solución diplomática, además insistió en que es momento de que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo para lograr un consenso de alto al fuego en la Franja de Gaza “traer de regreso a los rehenes israelíes, y poner fin a la guerra provocada por los terroristas de Hamás”.

"Los civiles inocentes de Gaza también están viviendo un infierno. Miles y miles de muertos, incluidos trabajadores humanitarios. Demasiadas familias dislocadas, amontonadas en las tiendas, afrontando una situación humanitaria calamitosa, apuntó.

A su vez, hizo un llamado a la comunidad internacional a no rendirse y mantenerse firmes ante las nuevas circunstancias que vive el planeta con los horrores del 7 de octubre.

Por otra parte, se refirió a la creciente tensión en el Indo-Pacífico. “Buscamos trabajar en el estrecho de Taiwán, seguiremos reforzando nuestras alianzas”, dijo.

El debate general del 79 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU comenzó este martes y se desarrollará hasta el lunes 30 de septiembre. El mandatario se reunirá, además, con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para abordar el trabajo conjunto de EEUU y la ONU para promover la paz, salvaguardar los derechos humanos y ayudar a los países a desarrollarse.

FUENTE: Con información Monitoreamos, Tal Cual y La Patilla