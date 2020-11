"Bloqueo intermitente" de todas las redes sociales en Cuba

El grupo de Telegram ETECSA_en_la_calle comentó “al parecer ETECSA está inventando algo y están dejando de trabajar todas las redes sociales, como único funcionan es con VPN”.

“Aproximadamente a las cuatro de la tarde del día de ayer WhatsApp me dejó de funcionar, se conectaba y se desconectaba de manera intermitente, no permitía realizar video llamadas ni enviar ningún tipo de archivo adjunto, los mensajes de voz también dejaron de funcionar, lo mismo me ocurrió con Telegram y Facebook”, comentó a CUBANET, Raydel González, joven graduado de informática y residente en La Habana.

“Lo que me hace pensar que se trata de un bloqueo desde Cuba por parte de ETECSA es que todo se arreglaba usando una VPN (Virtual Private Network)”, explicó González y añadió: “El bloqueo intermitente de las redes sociales pudiera estar relacionado con la reciente ola represiva del estado cubano contra el Movimiento San Isidro (MSI) y activistas independientes. La policía política de Cuba arremetió este sábado contra los integrantes del Movimiento y otros jóvenes que intentaron manifestarse de forma pacífica frente a la sede del Ministerio de Cultura y después de eso comenzaron los problemas para acceder a las redes sociales y a otras plataformas”.

El bloqueo de las redes sociales en toda la Isla ocurrió posterior a la protesta frente al Ministerio de Cultura en La Habana y otrasconvocatroias para exigir frente al Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), en La Habana Vieja, el cierre de las de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC).