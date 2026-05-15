Influencer Camila Coelho anuncia ruptura con Icaro Brenner tras 21 años de relación

MIAMI.- La relación de la reconocida creadora de contenido e influencer Camila Coelho y el empresario Ícaro Brenner ha llegado a su fin. La pareja anunció su separación a través de sus redes sociales, revelando que la decisión de separarse fue tomada de mutuo acuerdo y meditada "a lo largo del último año".

Juntos desde hace 21 años, comenzaron su noviazgo cuando aún eran adolescentes y, al día de hoy, comparten un hijo de tres años, el pequeño Kai.

En un comunicado conjunto compartido con sus seguidores, agradecieron el cariño del público y explicaron la evolución de su relación.

“Siempre creímos en el amor y en que nos quedaríamos juntos para siempre. Muchos de ustedes saben que empezamos a salir siendo adolescentes. Compartimos 21 años lado a lado, construyendo una vida, memorias y una familia que siempre será lo más importante para los dos”, expresaron.

A pesar de que el romance llegó a su fin al notar que su relación había cambiado, ambos enfatizaron que el divorcio se dio de forma consensual y que se mantendrán completamente unidos en la crianza de su hijo.

“Nuestro hijo es, y siempre será, nuestra mayor bendición. Él sigue siendo nuestra mayor prioridad, y estamos totalmente comprometidos a criarlo con amor, estabilidad y unión”.

La pareja reconoció la dificultad de afrontar este proceso tras más de dos décadas juntos, pero afirmó que encaran esta nueva etapa con respeto mutuo, gratitud y el corazón abierto hacia el futuro.

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Cambios personales

Este anuncio familiar coincide con unas semanas de mucha carga emocional para Camila Coelho, quien recientemente conmovió a sus seguidores al relatar su reconciliación con su padre tras 16 años de distanciamiento.

Su padre se había alejado después de faltar a la boda de la influencer en 2010; sin embargo, tras un viaje de Camila a Brasil para buscarlo en persona, lograron sanar el pasado y él pudo finalmente viajar a Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de la influencer y conocer a su nieto, Kai.