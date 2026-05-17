Guyana pide unión a sus militares tras posición de Venezuela de desconocer futuro fallo sobre Esequibo

Presidente de Guyana, Irfaan Ali, durante una visita a las tropas de la Fuerza de Defensa en la aldea de Anna Regina, en el Esequibo, el 24 de mayo de 2025-

SAN JUAN .- El presidente de Guyana , Irfaan Ali instó a las Fuerzas Armadas a la unión y a continuar enfrentando el narcotráfico, en su primera declaración tras conocer la posición de Venezuela de no aceptar la jurisdicción ni un fallo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aerca del Esequibo , territorio fronterizo en disputa entre los dos países.

El mandatario hizo la afirmación durante los actos conmemorativos del sexagésimo aniversario de la independencia de Guyana, según reportes.

CONTOVERSIA Venezuela le reitera a la CIJ que no reconoce su jurisdicción en litigio territorial con Guyana

"No dejemos nunca que nuestros adversarios vean división y desunión, porque una casa dividida no necesita ser invadida. Simplemente se derrumba", aseveró Ali, ataviado con vestimenta militar, un mapa y la bandera de Guyana.

Irfaan Ali también pidió a los militares que continúen el mantenimiento del "orden interno", tras las afirmaciones de la representación venezolana en la última sesión de las audiencias de la semana pasada, para tomar una decisión en el litigio sobre el territorio administrado por Guyana.

Guyana alerta ante Venezuela

También instó a la ciudadanía a respaldar a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de esas funciones, o Guyana corre el riesgo de mostrar división ante sus "enemigos".

Las declaraciones del presidente guyanés se producen después de que la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de “absurdo jurídico” el litigio territorial en la CIJ, al acudir a La Haya para defender personalmente los "derechos" de la nación suramericana.

Guyana espera la decisión de la CIJ sobre su caso relativo a la validez del laudo sobre la frontera terrestre con Venezuela, y Ali se mostró optimista y afirmó que el fallo pondría fin a décadas de agresiones.

"Nuestra integridad territorial ya ha sido amenazada anteriormente. Nunca volverá a serlo, ni con palabras ni con la amenaza de incursiones y presiones disfrazadas de diplomacia", sostuvo el presidente guyanés.

FUENTE: EFE