Bolsonaro recibe atención médica por traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en la cárcel

Jair Bolsonaro será trasladado a un hospital en cuanto la Policía reciba la autorización judicial. Los abogados pidieron acelerar los trámites

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro debió recibir atención médica este martes por un traumatismo craneoencefálico leve después de caerse en prisión, según confirmó la Policía Federal del país.

Poco antes, la mujer de Bolsonaro, Michelle, explicó en redes sociales que el expresidente se cayó tras "sufrir una convulsión mientras dormía" y "se golpeó la cabeza contra un mueble".

Bolsonaro será trasladado a un hospital hasta cuando la Policía reciba la autorización judicial correspondiente del régimen de Lula Da Silva que controla las instancias judiciales. Los abogados pidieron acelerar los trámites al juez del Supremo Alexandre de Moraes, enemigo de Bolsonaro, dado que existe un "riesgo concreto e inmediato" para la salud del exmandatario.

El exmandatario de derecha (2019-2022), que tiene 70 años, cumple una condena de 27 años por un frustrado "plan golpista", según el gobierno izquierdista, tras perder las elecciones en 2022.

Michelle Bolsonaro se encontraba en la Superintendencia de la Policía Federal este martes por la mañana y señaló que estaba esperando una aclaración formal sobre cómo se administraron los primeros auxilios tras la caída del expresidente.

Salud de Bolsonaro

El expresidente recibió el jueves de la semana pasada el alta hospitalaria tras pasar varios días en observación después de someterse a tres intervenciones quirúrgicas, y fue enviado nuevamente a la cárcel.

Bolsonaro, intervenido inicialmente de una hernia inguinal, fue también operado en los siguientes días para que el personal médico pudiera bloquearle los nervios frénicos derecho e izquierdo, que controla los movimientos del diafragma, y así frenar sus crisis de hipo persistente, por las que se ha visto aquejado en reiteradas ocasiones en los últimos meses.

FUENTE: Con información de Europa Press

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, nombrado como vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la NED. 
UN PUESTO CLAVE

Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, es nombrado vicepresidente de la Fundación Nacional para la Democracia

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

55, la cifra de militares cubanos y venezolanos muertos en captura de Maduro

