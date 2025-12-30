martes 30  de  diciembre 2025
BRASIL

Informan que Bolsonaro queda bajo observación médica hasta enero

El expresidente entró al hospital para tratarse una hernia inguinal bilateral, se sometió a un bloqueo del nervio frénico izquierdo y derecho

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inácio Lula da Silva.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanecerá hasta Año Nuevo bajo observación en el hospital de Brasilia al que ingresó en vísperas de Navidad para someterse a una intervención quirúrgica para corregir una hernia inguinal.

Los servicios médicos confirmaron que si no hay nuevas complicaciones, permanecerá en el hospital hasta el 1 de enero. El estado del expresidente brasileño es estable, si bien está aquejado de un cuadro de hipertensión. Está previsto además que entre este martes y el miércoles se le realice una endoscopia.

Bolsonaro entró al hospital el jueves para tratarse una hernia inguinal bilateral, se sometió a un bloqueo del nervio frénico izquierdo y al mismo procedimiento para tratarse el lado derecho.

El bloqueo del nervio frénico es un procedimiento anestésico que se utiliza en casos de hipo persistente cuando el tratamiento farmacológico no produce resultados. Este nervio controla los movimientos del diafragma, cuya contracción involuntaria es la causante del hipo.

"Necesitamos al menos 48 horas para evaluar los resultados y las complicaciones; esperaremos ese tiempo", ha dicho en rueda de prensa Claudio Birolini, uno de los médicos que acompaña al expresidente Bolsonaro, según recoge la prensa brasileña.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, después del apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato. El expresidente se encuentra cumpliendo una pena de prisión de más de 27 años por golpe de Estado desde finales de noviembre.

FUENTE: Con información de Europa Press

