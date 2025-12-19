Corte Suprema de Brasil rechaza nuevo recurso del expresidente Jair Bolsonaro

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto despectivo durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en un juicio por supuesto golpe de Estado el 10 de septiembre de 2025. Moraes es señalado de instrumentalizar la justicia como arma represiva.

RIO DE JANEIRO - Un juez de la Corte Suprema de Brasil rechazó este viernes un nuevo recurso de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro que pedía anular su condena de 27 años de prisión por supuesto intento de golpe de Estado, según un documento judicial.

A finales de noviembre, el tribunal dictaminó que se habían agotado todas las posibles apelaciones para el exmandatario brasileño (2019-2022), quien comenzó a cumplir su condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Posteriormente, su defensa presentó una nueva apelación, relativa al fondo del caso. Los recursos anteriores se habían centrado en denunciar "ambigüedades, omisiones y contradicciones" en el proceso.

"Inadmisible"

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, declaró este viernes inadmisible este tipo de apelación, ya que cuatro de los cinco jueces votaron a favor de la condena contra Bolsonaro.

Según el magistrado, las normas del Tribunal Supremo estipulan que serían necesarios dos votos en contra de la condena para presentar un recurso de apelación sobre el fondo del asunto.

Bolsonaro, de 70 años, fue declarado culpable de liderar una supuesta "organización criminal" que conspiró para asegurar su "control autoritario del poder" tras su derrota electoral ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre de 2022.

Esta semana, el congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó una ley que podría reducir la condena de cárcel al expresidente a poco más de dos años.

Sin embargo, el izquierdista presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció el jueves que tenía la intención de vetar el proyecto de ley, aunque el Congreso podría tener la última palabra, por su facultad de anular el veto presidencial con una votación mayoritaria.

FUENTE: Con información de AFP