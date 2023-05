Boluarte presenta propuesta para gobernar de forma remota

La propuesta de Boluarte busca modificar la actual Constitución, la cual indica que en caso de viaje al exterior el presidente encargue la gestión al primer o al segundo vicepresidente. La iniciativa de la mandataria indica que, de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el presidente "se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto”.

Esta es la segunda propuesta de Boluarte que busca encargar la presidencia en caso de viaje al exterior. También lo solicitó a fines de diciembre, pero la iniciativa no avanzó en el Congreso. No es la primera vez que un presidente no puede salir al exterior durante su mandato por no tener vicepresidentes. Le ocurrió a otros mandatarios como Valentín Paniagua y Francisco Sagasti.

El mandato de Boluarte está programado hasta el 28 de julio de 2026, pero las protestas antigubernamentales desde el inicio de su gestión y hasta febrero dejaron al menos 49 civiles muertos por acción de las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Otros 11 civiles fallecieron en accidentes de tránsito u otros hechos ligados a los bloqueos de vías por los manifestantes. Siete uniformados también murieron.

La política de Perú ha sido inestable en los últimos años, con seis presidentes en el periodo entre 2018 y 2022. La propuesta de Boluarte podría ser una solución temporal para su gobierno, pero también se plantea la necesidad de una reforma constitucional más amplia para abordar la falta de vicepresidentes y otros temas de gobernanza en el país.

FUENTE: Con información de AP