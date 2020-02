“Enviamos el 3 de febrero una nota de réplica al NY Times por su artículo Venezuela’s Capital is Booming. Is This the End of the Revolution? Generalizaron una situación, sin tomar en cuenta que el 80% de venezolanos no tiene acceso a dólares y por ende, sufre la crisis humanitaria de Maduro”, informó Borges a través de su cuenta de Twitter, informó el Centro de Comunicación Nacional.