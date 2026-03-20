Brasil autoriza a médicos cubanos para volver a ejercer en el país

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) emitió un fallo unánime que valida las reglas del Congreso para permitir la reincorporación de un grupo específico de médicos cubanos al programa Más Médicos (Mais Médicos).

Lanzado en 2013 bajo el gobierno de Dilma Rousseff, el programa buscaba cubrir vacantes en áreas remotas del Sistema Único de Salud (SUS). Cuba participó mediante un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), enviando hasta 11,000 profesionales, reseña el portal web Martí Noticias.

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Sin embargo, en noviembre de 2018, el presidente electo Jair Bolsonaro demandó la reválida de títulos y el pago directo a los médicos; ante esto, el régimen de Miguel Díaz-Canel retiró unilateralmente a su brigada.

Durante la vigencia del acuerdo, el régimen cubano se quedaba con aproximadamente el 75% del salario que Brasil pagaba por cada profesional, entregando a los médicos apenas una fracción del total.

Ante esta situación, muchos profesionales optaron por no regresar a Cuba.

El régimen los calificó como "desertores" y les impuso sanciones severas, como la prohibición de entrada a la isla por ocho años y la pérdida de derechos laborales y sociales.

Gran parte de estos médicos permanecieron en Brasil, donde formaron familias y buscaron regularizar su situación migratoria.

El nuevo dictamen se aplica estrictamente a aquellos médicos que estaban activos en el momento exacto de la ruptura en noviembre de 2018. La medida busca armonizar los derechos de estos profesionales con las necesidades de salud pública y no se extiende a otros ciudadanos cubanos que abandonaron el programa por causas distintas.

Con esta decisión, el Tribunal no restaura el modelo original del programa, sino que convalida una solución legislativa para los profesionales que quedaron en un limbo jurídico tras la salida de La Habana, permitiéndoles ejercer nuevamente bajo el amparo de la ley brasileña.

El Gobierno de Jamaica ha decidido terminar el actual arreglo relativo al despliegue de profesionales médicos en el sector público por parte del Gobierno de Cuba", anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

La medida pone fin a casi cinco décadas de "cooperación" en los sistemas de salud y de educación de la isla anglófona, reseña el portal web Diario de Cuba.

La decisión se adoptó debido a la imposibilidad de alcanzar nuevos términos para renovar el convenio técnico entre ambos países, que expiró en febrero de 2023, precisó la cancillería encabezada por Kamina Johnson Smith.

Las autoridades aclararon que, para garantizar la continuidad de los servicios y la estabilidad de los profesionales actualmente en el país, el Ministerio de Salud y Bienestar podrá contratar individualmente a los médicos cubanos durante el resto del periodo previsto en sus contratos, conforme a la legislación laboral local.

Según el ministro de Salud, Christopher Tufton, los profesionales han prestado servicios en hospitales y centros públicos de todo el país, incluidos programas de atención oftalmológica y de medicina general.

La decisión llega en un contexto de creciente presión diplomática de Estados Unidos sobre el sistema de misiones médicas cubanas por las prácticas de trabajo forzoso o por la trata de personas que identifican con el programa, acusaciones que han sido rechazadas por Cuba y por varios gobiernos del Caribe, once de los cuales han cerrado o revisado los términos de dicha "cooperación".

Durante una visita a Jamaica en 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el problema para Washington no es la cooperación médica en sí, sino las condiciones laborales en las que operan las brigadas, señalando prácticas como la retención de pasaportes o la limitación de los ingresos de los profesionales.

FUENTE: Con información de Martí Noticias/Diario de Cuba