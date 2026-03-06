viernes 6  de  marzo 2026
DECISIÓN

Jamaica, otro país del área que pone fin a brigadas médicas cubanas

La decisión se suma a los cambios recientes en el Caribe respecto a la contratación de personal sanitario cubano

Personal sanitario en Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

"El Gobierno de Jamaica ha decidido terminar el actual arreglo relativo al despliegue de profesionales médicos en el sector público por parte del Gobierno de Cuba", anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

La medida pone fin a casi cinco décadas de "cooperación" en los sistemas de salud y de educación de la isla anglófona, reseña el portal web Diario de Cuba.

La decisión se adoptó debido a la imposibilidad de alcanzar nuevos términos para renovar el convenio técnico entre ambos países, que expiró en febrero de 2023, precisó la cancillería encabezada por Kamina Johnson Smith.

Las autoridades aclararon que, para garantizar la continuidad de los servicios y la estabilidad de los profesionales actualmente en el país, el Ministerio de Salud y Bienestar podrá contratar individualmente a los médicos cubanos durante el resto del periodo previsto en sus contratos, conforme a la legislación laboral local.

Según el ministro de Salud, Christopher Tufton, los profesionales han prestado servicios en hospitales y centros públicos de todo el país, incluidos programas de atención oftalmológica y de medicina general.

La decisión llega en un contexto de creciente presión diplomática de Estados Unidos sobre el sistema de misiones médicas cubanas por las prácticas de trabajo forzoso o por la trata de personas que identifican con el programa, acusaciones que han sido rechazadas por Cuba y por varios gobiernos del Caribe, once de los cuales han cerrado o revisado los términos de dicha "cooperación".

Durante una visita a Jamaica en 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el problema para Washington no es la cooperación médica en sí, sino las condiciones laborales en las que operan las brigadas, señalando prácticas como la retención de pasaportes o la limitación de los ingresos de los profesionales.

Antecedentes y denuncias

La decisión también se produce tras un periodo de mayor escrutinio sobre la presencia cubana en la isla. En abril de 2025, la investigación de CubaNet "Tráfico de batas blancas en el Caribe señaló que médicos y enfermeras debían transferir hasta el 50% de sus ingresos a la misión cubana bajo el concepto de "remesa", mientras sus familias permanecían en Cuba. Las denunciantes indicaron que los mecanismos de control y de extorsión de la misión están presentes desde al menos 2015.

Tres meses después, el informe de la ONG Archivo Cuba "La misión internacionalista de Cuba en Jamaica: una colaboración preocupante" documentó prácticas de control laboral y político en las brigadas médicas y educativas desplegadas en Jamaica.

Con base en entrevistas a trabajadores y en documentos internos de la misión, el estudio describió mecanismos como la retención de pasaportes, la confiscación parcial de salarios, jornadas laborales extensas y la vigilancia política por parte de coordinadores cubanos. El informe también señalaba que el salario pagado por Jamaica se transfería primero a cuentas controladas por la brigada médica, desde donde se entregaba a los trabajadores solo una parte en forma de estipendio. En cuanto a la brigada educativa, el reporte demostró que los docentes cubanos en Jamaica promueven contenidos martianos, bolivarianos y fidelistas, mientras que las actividades culturales organizadas por la Embajada cubana en Kingston reproducen lo que un informe describe como “actos políticos disfrazados de eventos culturales”.

La influencia incluye escuelas construidas por Cuba —una de ellas con el nombre de Fidel Castro— y programas como "Yo Sí Puedo", señalados por su sesgo ideológico pese a su efectividad técnica.

Aunque el Gobierno jamaicano ha defendido reiteradamente que los profesionales cubanos trabajan bajo sus leyes laborales y prestan un servicio valioso al sistema sanitario, las autoridades también habían iniciado una revisión de los términos del acuerdo bilateral tras el aumento del escrutinio internacional.

La decisión de Jamaica se suma a los cambios recientes en el Caribe respecto a la contratación de personal sanitario cubano. Esta misma semana, el Gobierno de Dominica anunció que pasará a firmar contratos directos con médicos cubanos, eliminando la intermediación estatal de La Habana.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello reacciona al posible retorno de María Corina Machado con advertencia pública

Acusado paquistaní enfrenta la justicia de Estados Unidos por preparar un complot para asesinar a líderes políticos, entre ellos el presidente Donald J. Trump.
JUICIO EN EEUU

Hombre acusado de complot para asesinar a Trump dice que Irán lo presionó

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

