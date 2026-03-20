viernes 20  de  marzo 2026
ACTIVISMO

Rubén Blades se pronuncia sobre la crisis en Cuba en el festival South By Soutwest

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el bloqueo petrolero de EEUU

El ícono de la salsa, Rubén Blades, posa en la alfombra roja del estreno de la película Campeón Gabacho, en el festival South By Southwest (SXSW) en Austin, Texas, (EE.UU).

El ícono de la salsa, Rubén Blades, posa en la alfombra roja del estreno de la película "Campeón Gabacho", en el festival South By Southwest (SXSW) en Austin, Texas, (EE.UU).

EFE/ Alejandra Arredondo

AUSTIN.- El ícono de la salsa Rubén Blades se pronunció este martes sobre la situación en Cuba, asegurando que cualquier cambio en la deriva política de la isla es motivo de alegría para cualquiera que haya visto "el sufrimiento" del pueblo cubano.

"Cualquier persona que conoce el sufrimiento que ha pasado la población de esa isla, a manos del comunismo y del imperialismo (...) está contenta de que se produzca un cambio; por mi parte, yo sí", señaló el panameño, en declaraciones a EFE en el marco del festival South By Soutwest en Austin, Texas.

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Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el bloqueo petrolero de EEUU, que ha acusado un parón casi total de la economía.

Washington y La Habana han confirmado recientemente acercamientos diplomáticos entre ambos Gobiernos y Cuba anunció esta semana cambios económicos que relajan las restricciones a la inversión privada en la isla, sujeta desde los años 60 a un embargo por parte de EEUU

Blades, también abogado y activista, calificó de "compleja" la situación en la isla: "La dictadura sigue utilizando la represión para sostenerse en el poder, la fuerza de la oposición están o encarceladas o dispersas, así que cuba va a necesitar mucha ayuda para poder reorganizarse".

La leyenda de la salsa, cuya madre fue la actriz y también música cubana Anoland Díaz, comparó la situación de Cuba con Venezuela, con respecto a la intervención de EEUU.

"En Venezuela sacaron uno y quedó la otra. Sacaron al gerente pero la compañía sigue andando, no sé que arreglo es ese", se preguntó Blades, "pero uno tiene que esperar lo mejor y sobre todo que las cosas las decida el pueblo de Cuba, que ha sufrido mucho (...) lo mismo con Venezuela".

Recuerda himno antiimperialista con Willie Colón

Blades reflexionó también sobre la vigencia de su tema Tiburón, lanzado en 1981, junto al fallecido cantante y compositor Willie Colón, que ha sido vista como un himno en contra de la intervención estadounidense en Latinoamérica.

"Los tiburones son de muchas clases(...) La gente se ha concentrado en el imperialismo gringo, pero también existe el imperialismo en Rusia, en China", señaló Blades y añadió que es un problema que "siempre va a existir mientras existan países que crean que porque que son superiores en fortaleza, pueden hacer lo que les dé la gana".

El cantante recordó a su vez la memoria de Colón, quien murió el pasado 21 de febrero y que formó junto a Blades un legendario dúo en la historia de la salsa.

"El está descansando, que es lo principal (...) entró de una fase a otra, pero el trabajo de él es inmortal. No siento que se ha muerto, sino que ha pasado a otro plano. Ahora posiblemente es cuando empieza a vivir de verdad", dijo.

FUENTE: EFE

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