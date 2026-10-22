Lula y Bolsonaro acuerdan el levantamiento de sus secretos bancarios, a tres días del balotaje

Esta composición de imágenes de archivo, realizada el 15 de agosto de 2026, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto y al senador brasileño y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro en Brasilia, el 22 de junio de 2026.

SAO PAULO.- El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato Flávio Bolsonaro autorizaron este jueves el levantamiento “recíproco, simultáneo y total” de sus respectivos secretos bancarios, a tres días de la segunda vuelta de los comicios. Así como también de los financieros y telefónicos.

La decisión de ambos candidatos presidenciales es la respuesta al reto que lanzó Lula el domingo pasado en el debate a Bolsonaro de abrir sus cuentas para demostrar “quién es honesto y quién es un ladrón”.

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El senador y aspirante a la presidencia por el Partido Liberal aceptó el reto, pero impuso condiciones que la fiscalización de las cuentas de Lula no se limitara a los últimos años, sino que se extendiera retroactivamente hasta 2003 (inicio de su primer mandato presidencial), además de incluir registros de su hijo Fábio Luís, investigado por tráfico de influencias.

Mientras que Lula solicitó que se investigaran los movimientos de empresas vinculadas al entorno de Bolsonaro, incluso las sospechas de presunto lavado de dinero de allegados.

Los equipos de campaña de los candidatos firmaron una carta dirigida al Tribunal Superior Electoral con los términos del acuerdo y que tiene una vigencia hasta la medianoche de este jueves 22 de octubre.

El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, pidió durante una comparecencia ante los medios de comunicación “agilidad” a la Fiscalía y al tribunal electoral para poner en práctica la medida antes de la segunda vuelta que se celebra este domingo.

“Esto muestra la transparencia de Lula”, dijo Silva, quien informó del deseo del equipo de que las informaciones sean divulgadas en una página web pública.

Los portavoces de Lula afirmaron que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) había aceptado las exigencias que Bolsonaro había colocado para él mismo de divulgar sus informaciones bancarias.

Sin embargo, la campaña de Bolsonaro denunció en un comunicado que el rival no presentó ningún documento bancario y lo acusó de “fingir” y de crear una “cortina de humo”.

Empate técnico

Esta discusión ha dominado la recta final de la carrera electoral, en un contexto en que ambos candidatos aparecen en empate técnico en las encuestas.

La ventaja del senador Flávio Bolsonaro sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se redujo desde dos puntos la semana pasada hasta solo uno en la nueva encuesta divulgada este miércoles por la firma Quaest.

Si las elecciones fuesen hoy, Bolsonaro, el más votado en la primera vuelta, obtendría 45% de los sufragios, mientras que el actual mandatario conseguiría un 44%, ese punto porcentual de diferencia está dentro del campo del margen de error.

Sin embargo, hay que recordar que las encuestas para la primera vuelta daban como ganador a Lula y resultó una “sorpresa” que Bolsonaro se alzara con el 47% de los votos.

FUENTE: Con información de EFE/Agricultura/El Comercio de Perú