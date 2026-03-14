Brutal represión por protesta en Morón, después que Díaz-Canel admite diálogo con EEUU

Reportan más protestas en octubre de 2022 en Cuba que en julio de 2021

Los residentes se reúnen afuera en un vecindario bloqueado en medio de un apagón eléctrico prolongado después del huracán Ian en La Habana el 30 de septiembre de 2022.

LA HABANA .- Cientos de habitantes de Morón, ciudad ubicada al norte de la provincia de Ciego de Ávila, salieron a las calles la noche del viernes 13 de marzo en una protesta que comenzó de forma pacífica y terminó en enfrentamientos con fuerzas policiales, en medio del creciente malestar social por los apagones y la escasez en Cuba.

Videos difundidos en redes sociales muestran a una multitud que recorre las calles a pie y en bicicleta mientras golpea cazuelas y lanza consignas como “libertad”, “abajo la dictadura”, “pongan la corriente” y “no tenemos miedo”, en medio de un apagón generalizado en la ciudad.

Los manifestantes se concentraron inicialmente frente a la estación de la Policía de la localidad, donde los agentes se mantuvieron apostados en el portal del edificio mientras la multitud rodeaba el lugar.

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Posteriormente, la protesta se trasladó hacia la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, donde un grupo de manifestantes lanzó piedras contra el inmueble y prendió una hoguera en plena calle con mobiliario y documentos extraídos del edificio, según se observa en los videos difundidos.

En una de las grabaciones compartidas en redes sociales se aprecia el momento en que una persona que participaba en la incursión en la sede oficial recibe un disparo. De acuerdo con los testimonios difundidos, agentes policiales habrían utilizado también perros para dispersar a los manifestantes. En varios videos se escuchan lo que parecen ser detonaciones de armas de fuego. No ha sido posible confirmar de manera independiente cuántas personas resultaron heridas.

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El periodista cubano José Raúl Gallego, residente en México, aseguró que el acceso a internet en Morón fue interrumpido tras la difusión masiva de los videos de la protesta, una práctica que organizaciones independientes han denunciado previamente como mecanismo para limitar la circulación de información.

“Hoy está pasando en Morón lo que el régimen cubano ha incubado en 67 años de abusos, de cerrar cualquier vía de cambio pacífica, de maltratar a su pueblo. La gente se cansó y la está tomando contra los verdaderos culpables: el Partido Comunista de Cuba”, escribió Gallego en redes sociales.

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Por su parte, el periódico oficial Invasor calificó los hechos como “actos vandálicos” y atribuyó las protestas a la inconformidad por la crisis electroenergética y el acceso a alimentos.

Según el medio estatal, lo que comenzó como una manifestación pacífica derivó en ataques contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo de personas habría apedreado la entrada del edificio y provocado un incendio en la vía pública con muebles de la recepción.

La publicación también indicó que se registraron afectaciones en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena estatal Tiendas Caribe, aunque no precisó el alcance de los daños.

De acuerdo con la información oficial, al menos cinco personas fueron detenidas y una sexta fue trasladada al Hospital General Roberto Rodríguez tras sufrir una caída mientras se encontraba en estado de embriaguez.

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Crisis

Las protestas se producen en medio de una profunda crisis energética y de combustible que afecta al país. Durante las últimas semanas, los cubanos han enfrentado apagones prolongados, severas limitaciones en el transporte público y la suspensión de numerosas actividades estatales.

En ese contexto, en varios barrios de La Habana y otras localidades se han registrado manifestaciones nocturnas durante más de una semana consecutiva. La mayoría han sido pacíficas, aunque observatorios independientes han reportado al menos 14 detenciones vinculadas a esas protestas.

También se han reportado cierres de calles y pintadas contra el régimen en distintos puntos del país.

Esta misma semana, estudiantes realizaron una sentada pacífica en la escalinata de la Universidad de La Habana para protestar por la suspensión de clases y cuestionar la gestión oficial de la continuidad del curso académico.

Horas antes de los disturbios en Morón, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció en televisión que el Estado mantiene contactos con Washington, después de haberlo negado durante semanas, y anunció la excarcelación de 51 personas, entre ellas al menos seis presos políticos según organizaciones independientes.

Reacciones

La protesta también generó reacciones desde Estados Unidos. El congresista republicano cubanoamericano Carlos A. Giménez, expresó su respaldo a los manifestantes de Morón.

“ #SOSCuba ¡Todo nuestro respaldo para el pueblo de #Morón que está en las calles exigiendo sus derechos! ¡Basta ya de la dictadura que pisotea a los cubanos!”, escribió el legislador en su cuenta en la red social X.

Esta reciente manifestación ocurre en un momento de renovada presión política desde Washington hacia el régimen cubano. En los últimos meses, funcionarios y legisladores estadounidenses han reiterado sus críticas al historial de derechos humanos de la dictadura y han exigido la liberación de presos políticos, especialmente los detenidos tras las protestas nacionales del 11 de julio de 2021 en Cuba.

La postura de la administración de Trump, también se ha centrado en denunciar la represión contra manifestantes y el deterioro de las condiciones económicas y sociales en la isla. La sociedad civil cubana en el exilio exige cambios políticos y mayores libertades.

Embed #SOSCuba ¡Todo nuestro respaldo para el pueblo de #Moron que está en las calles exigiendo sus derechos!



¡Basta ya de la dictadura que pisotea a los cubanos! — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 14, 2026

FUENTE: Con información de Diario de Cuba/Europa Press/Redes Sociales