Cabello amenaza a los indultados si "empiezan a inventar"

Recientemente el régimen indultó a un grupo de más de 100 presos políticos, en medio de un intento por legitimar las próximas elecciones parlamentarias.

Cabello, no obstante, apoyó la decisión de Maduro con los “indultados”: “Son personas involucradas hasta en hechos terroristas, intentos de magnicidio. Y el presidente ha tenido la grandeza y la nobleza de entender que la paz de este país merece todos los esfuerzos (…) Yo confío plenamente en su decisión”.

Sobre cómo fue su experiencia con el COVID-19, el dirigente político dijo que fue “terrible” y que le costaba respirar.

“En ese trance personal perdí 15 kilos y he tenido régimen estricto de rehabilitación todos los días. Primero porque debo atenderme y después porque tengo una responsabilidad moral con nuestro pueblo. Me comprometí que iba a hacer un programa corto para evitar cualquier recaída. No estoy al 100%. Pero si comparamos el 6 de agosto cuando salí de alta, perdí la fuerza en el organismo, las piernas y los brazos”, agregó.