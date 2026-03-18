miércoles 18  de  marzo 2026
MAGNICIDIO

Capturan en Colombia a capo narco vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

Ángel Aguilar, es vinculado por las autoridades como el "autor intelectual" al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio

La fotografía, difundida por la oficina de prensa de Migración de Colombia, muestra a Ángel Aguilar (segundo por la izquierda), alias «Lobo Menor», líder del grupo armado organizado ecuatoriano Los Lobos, tras su captura en Bogotá el 18 de marzo de 2026. Las autoridades colombianas detuvieron a Aguilar, vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023, poco antes de las elecciones en Ecuador, según informó la oficina de migración el 18 de marzo de 2026.

La fotografía, difundida por la oficina de prensa de Migración de Colombia, muestra a Ángel Aguilar (segundo por la izquierda), alias «Lobo Menor», líder del grupo armado organizado ecuatoriano Los Lobos, tras su captura en Bogotá el 18 de marzo de 2026. Las autoridades colombianas detuvieron a Aguilar, vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023, poco antes de las elecciones en Ecuador, según informó la oficina de migración el 18 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. - La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.

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Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, informó un responsable de prensa de Migración Colombia.

fernando-villavicencio- ecuador - afp
Asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue condenado por sus seguidores en Ecuador.

Asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue condenado por sus seguidores en Ecuador.

"Autor intelectual"

Conocido como "Lobo Menor", el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por "su presunta participación como autor intelectual" del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.

Las autoridades mexicanas también informaron de la detención de Aguilar en ese país y difundieron fotografías del hombre con la misma ropa.

El presidente izquierdista Gustavo Petro aseguró en X la captura y calificó a Aguilar como "uno de los asesinos más grandes del mundo".

El arresto ocurre en pleno conflicto diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, que escala todos los días tras denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.

Magnicidio

En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.

El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.

Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.

Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.

"Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera" de su país, añadió.

FUENTE: Con información de AFP

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