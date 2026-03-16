lunes 16  de  marzo 2026
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Más de 250 detenidos en Ecuador durante el toque de queda vigente en cuatro provincias

El Gobierno de Ecuador desplegó a cerca de 75.000 efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, entre ellos más de 30.000 militares y más de 35.000 policías

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (C), participa en una ceremonia de entrega oficial de helicópteros H225 al Ejército ecuatoriano en el Fuerte Militar Huancavilca en Guayaquil, Ecuador, el 2 de junio de 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (C), participa en una ceremonia de entrega oficial de helicópteros H225 al Ejército ecuatoriano en el Fuerte Militar Huancavilca en Guayaquil, Ecuador, el 2 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó este lunes que más de 250 personas han sido detenidas durante el toque de queda vigente en las provincias de Guayas (suroeste), Los Ríos (centro), El Oro (sur) y Santo Domingo de los Tsáchilas (norte).

La cartera señaló que 253 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda y por tenencia ilícita de armas, según difundió El Universo. El ministro del Interior, John Reimberg, publicó en redes sociales varios vídeos de personas arrestadas.

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El Ministerio del Interior dijo que las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una "ofensiva muy fuerte" con "asesoramiento" de Estados Unidos y por ello, pidieron a los ciudadanos que se quedan en casa para evitar víctimas colaterales.

La Policía de Ecuador recordó que el toque de queda en estas provincias permanece vigente entre las 23.00 y las 5.00 horas (hora local). "Durante este periodo no se emitirán salvoconductos y las personas que tengan vuelos programados deberán movilizarse portando los documentos que avalen su viaje", indicaron.

Militares y policías

El Gobierno del presidente Daniel Noboa desplegó a cerca de 75.000 efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, entre ellos más de 30.000 militares y más de 35.000 policías, con el objetivo de acabar con la minería ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico.

El Ejecutivo declaró el estado de excepción ante la existencia de un "conflicto interno armado" debido a la actividad de grupos armados,

FUENTE: Con información de Europa Press

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