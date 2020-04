Cárceles en Cuba a punto de estallar ante pandemia

"Hace varios días se rompió el motor del agua aquí, en la prisión 1580, y no se limpian las celdas. No nos hemos podido bañar, solo nos echan un poco de cloro cuando vamos al comedor. Por la falta de agua, los baños no se limpian y los excrementos se acumulan. El olor es insoportable", alertó Silveiro Portal, preso político de Cuba que se encuentra en esa prisión habanera, en relación a las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19.

cuba coronvirus ap.jpg Una mujer camina con una mascarilla para protegerse del coronavirus, en La Habana, Cuba, el martes 31 de marzo de 2020. AP/Ramón Espinosa

"Los guardias entran y salen de la prisión sin mascarillas; hace más de un mes que el jefe de nuestra sección no viene a inspeccionar. En cualquier momento una desgracia muy grande puede ocurrir", añadió Portal.

"Hace unos días se llevaron a un preso con síntomas respiratorios y no hemos sabido más de él. Aquí no podemos cumplir con ninguna medida de distanciamiento e higiene porque estamos hacinados y falta con frecuencia el agua", coincidió por su parte el rapero Pupito en Sy, preso en la misma cárcel de Cuba al hablar sobre presuntos casos de coronavirus en la prisión.

"Repartieron mascarillas (para protección de coronavirus), pero no sirve de mucho si no las podemos lavar con frecuencia. Dicen que también suspenderán la comida y el aseo que gestionan los familiares cada 45 días, por la falta de transporte", añadió.

Desde una celda de castigo en el área 47 de la prisión Combinado del Este, el preso Maykel Delgado, uno de los condenados por el secuestro de una embarcación de pasajeros en 2003 en un intento de huir de la miseria en Cuba (caso por el que fueron fusilados tres hombres), dijo que la higiene en el área en que se encuentra "es pésima" por lo que asegura que se encuentran desprotegidos ante el COVID-19.

"No limpian con cloro para desinfectar como está establecido. La alimentación también es pésima, ya que solo nos dan una sopa de muy mala calidad, huevo y boniato hervido", añadió, según citó su tía, Julia Estrella Aramburo, en su perfil de Facebook para denunciar la fata de medidas sanitarias necesarias para frenar el coronavirus.

Aramburo agregó que a su hijo, Harold Alcalá, preso por la misma causa desde 2003, se lo llevaron para hacerle una radiografía pues sufre tos.

Debido a su prolongada estancia en celdas de castigo, Alcalá y Delgado tienen varias enfermedades y, con la pandemia del COVID-19, aumentan los riesgos de que su salud empeore.

Varias organizaciones de derechos humanos han pedido al régimen de la Isla que libere a todos los presos políticos y a otros que están en la cárcel por delitos comunes, para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19en las prisiones cubanas.

Hasta el momento, la dictadura de Cuba ha hecho caso omiso a esas peticiones humanitarias para hacer frente a la pandemia de COVID-19, coronavirus.