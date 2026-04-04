domingo 5  de  abril 2026
CRISIS ENERGÉTICA

Casi toda Cuba a oscuras este sábado; se esperan más cortes de luz

La UNE prevé que la isla alcance hoy en la tarde noche una demanda de 3,000 MW que supera en más del doble la capacidad de generación en grave crisis desde 2024

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados.&nbsp;

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Cuba volverá padecer este sábado un gran apagón que afectará a un 52% de la isla, lo que se considera el mayor corte de luz del día, entre las recurrentes interrupciones de electricidad que padece la población, según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La oficina encargada del suministro eléctrico indicó que el mayor corte ocurrirá hoy en la tarde-noche cuando prevé el mayor pico de demanda de esta jornada, de unos 3,000MW, que sobrepasa la capacidad de generación de 1,460 megavatios (MW), en otra señal de la crisis energética.

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Cuba ha registrado en el último año y medio siete apagones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), las dos últimas en el pasado marzo.

El país caribeño atraviesa desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se ha profundizado con las medidas contra la entrada de petróleo impuestas por el gobierno de EEUU desde enero.

Otro gran apagón por la crisis

Según la UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, el déficit que se genera por la diferencia entre oferta y demanda llegará a los 1,540 MW y la afectación estimada será de 1,570 MW que es lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados.

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, informó.

La crisis energética cubana se debe a la conjunción de varios factores, entre los que destaca la obsolescencia y el deterioro de las instalaciones eléctricas, un factor estructural, y más recientemente al bloqueo petrolero de EEUU como medida de presión al régimen cubano.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EEUU.

La Habana ha denunciado el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

El martes pasado, Cuba recibió al buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin, portador de 730.000 barriles de crudo -equivalentes a 100.000 toneladas-, el primer cargamento de combustible que ha llegado a la isla en los últimos tres meses.

Proceso de petróleo demorará

Aun cuando el cargamento del buque ruso representa un breve respiro, especialistas de la empresa estatal Cuba Petróleo explicaron que el proceso de refinamiento del crudo demorará entre 15 y 20 días, y posteriormente hasta 10 días tardará la distribución de los combustibles obtenidos del crudo ruso, según los reportes de agencias.

La distribución estará destinada al servicio de gas licuado, el diésel para la generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía

Además, se producirá fueloil para las centrales generadoras y gasolina con el fin de aliviar "momentáneamente" la actual situación, señalaron las autoridades cubanas.

FUENTE: Con información de EFE

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