Carlos Cuesta: "Con Sánchez e Iglesias, España camina hacia un régimen comunista bolivariano"

Ante la pregunta de Algarra en torno a que "cuando en Venezuela empezó a notarse el efecto Hugo Chávez, la gente decía: 'tranquilos, que Venezuela no es Cuba'. Y sin embargo, mira adónde han llegado. Ahora dicen: 'tranquilos, que España no es Venezuela'. ¿Qué circunstancias similares podemos encontrar?", Cuesta explicó que "los países pueden caer", y como ejemplo señaló que "Venezuela estuvo entre los 10 países más potentes económicamente de todo el mundo. Esa Venezuela en la cual en estos momentos no tienen para comer".

Es por eso que alertó sobre la posibilidad que España siga ese mismo camino. "El que quiera creer lo que está pasando, que lo crea. El que quiera ponerse las manos en los ojos, no va a ser culpable, pero va a ser tan cómplice, o por lo menos tan corresponsable de lo que ocurra como todos los que lo están haciendo, y me refiero a los votantes. Si alguien no quiere que esto se convierta en Venezuela, que empiece a actuar en consonancia con sus objetivos", indicó.

"Estamos caminando con pasos firmes hacia una dictadura", aseveró.

Aquí puede ver la entrevista completa.