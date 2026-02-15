domingo 15  de  febrero 2026
Irán confirma segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con EEUU en Ginebra

"La pelota está en el tejado de Estados Unidos", dijo el viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos de Irán

Esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 11 de mayo de 2025, muestra al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (izq.), llegando a Mascate. Irán y Estados Unidos iniciaron su cuarta ronda de negociaciones nucleares en Mascate, según informaron medios iraníes el 11 de mayo de 2025.

Esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 11 de mayo de 2025, muestra al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (izq.), llegando a Mascate. Irán y Estados Unidos iniciaron su cuarta ronda de negociaciones nucleares en Mascate, según informaron medios iraníes el 11 de mayo de 2025. 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN. - El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos de Irán, Mayid Tajt Ravanchi, confirmó este domingo 15 de febrero que la próxima ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní con Estados Unidos se realizará el próximo martes en Ginebra.

"La pelota está en el tejado de Estados Unidos. Si son sinceros, estoy seguro de que estamos encaminados a alcanzar un acuerdo", afirmó Tajt Ravanchi en una entrevista con la cadena de televisión británica BBC.

Esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 11 de mayo de 2025, muestra al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (izq.), llegando a Mascate. Irán y Estados Unidos iniciaron su cuarta ronda de negociaciones nucleares en Mascate, según informaron medios iraníes el 11 de mayo de 2025. 
CONFLICTO

Irán defiende que Omán acoja negociaciones con EEUU: "No hubo acuerdo" para reunirse en otro lugar"
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump advierte a Irán que activará "segunda fase" si no acepta negociaciones nucleares

Apuntó: "Vamos a hacer todo lo que podamos, pero la otra parte también tiene que demostrar que son igualmente sinceros".

Asimismo, el funcionario iraní sostuvo que la primera ronda de contactos, celebrada en Omán el 6 de febrero, fue "más o menos en una dirección positiva, pero es muy pronto aún para juzgarlo".

En estos contactos, Teherán ofreció diluir el uranio enriquecido al 60% con el que ya cuenta como prueba de su voluntad de alcanzar un compromiso.

"Estamos dispuestos a debatir esto y otras cuestiones relacionadas con nuestro programa si ellos están dispuestos a hablar de sanciones", aunque no ha concretado si se refiere al levantamiento de todas o de parte de las sanciones.

También se refirió al envío de uranio enriquecido pactado en el acuerdo de 2015, del que posteriormente se retiró Estados Unidos, matizó que "aún es demasiado pronto para decir qué pasará durante las negociaciones".

Programa no negociable

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos de Irán subrayó que el programa de misiles balísticos iraní no es negociable.

"Consideramos que han llegado a la conclusión de que, si quieren llegar a un acuerdo, tendremos que concentrarnos en la cuestión nuclear", argumentó.

Tampoco están dispuestos a renunciar al enriquecimiento de uranio como tal, a bajo nivel.

Además, Tajt Ravanchi criticó el despliegue militar estadounidense en los alrededores de Irán. Sostuvo que una nueva guerra sería "traumática, mala, para todo el mundo". "Todo el mundo sufriría, en particular quienes inicien la agresión", advirtió.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó el jueves a Irán con consecuencias "muy traumáticas" si no acepta un acuerdo al término de las negociaciones sobre su programa nuclear.

"Si no podemos (llegar a un acuerdo), tendremos que pasar a una segunda fase. La segunda fase será muy dura para ellos. No quiero eso", subrayó Trump en declaraciones a la prensa.

FUENTE: Con información de Europa Press

