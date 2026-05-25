lunes 25  de  mayo 2026
GALARDÓN

Empresario Carlos Slim recibe medalla de honor del CEAPI

- El empresario méxicano afirmó que: “La inversión de cada país depende de que gobiernos y empresarios trabajemos juntos”

ToniSlim, Carlos Slim Domit, María Elena Torruco, Carlos Slim, Núria Vilanova,Stanley Motta, Paola Luksic y Jaime Gilinski, durante la ceremonia. (CEAPI)

Toni Slim, Carlos Slim Domit, María Elena Torruco, Carlos Slim, Núria Vilanova, Stanley Motta, Paola Luksic y Jaime Gilinski, durante la ceremonia. (CEAPI)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. - El empresario Carlos Slim recibió la Medalla de Honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en el marco del IX Congreso Iberoamericano, que se celebra en Ciudad de México del 25 al 27 de junio.

La entrega del reconocimiento se efectuó durante el cóctel inaugural en el Museo Soumaya.

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Carlos Slim ofreció unas palabras a los asistentes en las que subrayó que “la inversión de cada país depende de que gobiernos y empresarios trabajemos juntos”.

Además, el empresario mexicano leyó la carta que escribió en 1994 en la que expresaba que “la mejor inversión pública y privada es combatir la pobreza. Los empresarios somos administradores y generadores de la riqueza, y debemos dejarles un buen país a nuestros hijos, pero, sobre todo, dejarle mejores hijos a nuestro país”.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, destacó que: “Carlos Slim entiende que el verdadero empresario no lidera desde el escritorio, sino desde la visión y la acción.

Para él, las crisis son oportunidades para fortalecerse y los problemas existen para enfrentarse.

Su legado no se mide solo en empresas, sino en crear educación, empleo y oportunidades para otros. Porque, como demuestra su vida, dejar mejores personas vale más que dejar más riqueza”.

En este contexto, Carlos Slim recibió la Medalla de Honor de CEAPI, un reconocimiento con el que la organización pone en valor su trayectoria empresarial, su liderazgo internacional y su contribución al desarrollo económico y social de Iberoamérica.

La ceremonia también contó con la actuación de la soprano, de origen panameño, Sofía Cohen, que simbolizó la unión cultural y emocional entre ambos lados del Atlántico.

El IX Congreso Iberoamericano de CEAPI reunirá durante tres días en Ciudad de México a 500 presidentes de compañías líderes y familias empresarias, bajo el lema La Fuerza de Iberoamérica’, con el objetivo de impulsar una mayor integración empresarial y fortalecer el posicionamiento global de la región.

FUENTE: Con información de CEAPI

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