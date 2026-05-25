MIA acelera transformación con novedoso centro de operaciones de alta tecnología valorado en $33 millones

Este es el lugar donde se construye el nuevo Centro de Operaciones del aeropuerto.

El momento en que el director Ralph Cutie y la alcaldesa Daniella Levine Cava develan la imagen del nuevo proyecto.

Se podrá controlar todo el aeropuerto desde el centro de operaciones.

Ralph Cutie, director de MIA y la alcaldesa condal Daniella Levine Cava, hablan sobre el proyecto.

MIAMI. – Un nuevo Centro de Operaciones Aeroportuarias (AOC, por sus siglas en inglés), será el paso inmediato en el proceso de modernización en el que se ha enfrascado el Aeropuerto Internacional de Miami, considerado el mayor de su historia.

La instalación, de última generación, funcionará como el “cerebro” operativo del aeropuerto y promete transformar la manera en que se coordinanla seguridad, las emergencias, el tráfico aéreo y el mantenimiento uno de los aeropuertos más transitados del planeta.

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El nuevo complejo, valorado en 33 millones de dólares y previsto para completarse en 2027, sería uno de los proyectos más estratégicos dentro del ambicioso programa de modernización de 14.000 millones de dólares que ejecuta actualmente MIA a través de su plan “Modernization in Action”, una iniciativa que incluye más de 200 obras destinadas a renovar prácticamente cada aspecto de la experiencia aeroportuaria.

Durante la presentación oficial del proyecto, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y el director de MIA, Ralph Cutie, describieron el novedoso centro como una pieza fundamental para el futuro del aeropuerto, especialmente ante el crecimiento acelerado del tráfico de pasajeros, carga y grandes eventos internacionales que llegarán a Miami en 2026.

“Este será el centro neurálgico del aeropuerto, algo que hacía falta desde hace mucho tiempo”, afirmó Cutie. “Aquí estarán nuestros socios federales, TSA, CBP, CDC, mantenimiento, operaciones, la oficina del Sheriff, bomberos y muchas otras agencias trabajando juntas en un mismo espacio con tecnología de última generación”.

Captura de pantalla 2026-05-18 a la(s) 10.56.39a.m. En el centro comparten espacio diferentes agencias . MIA

Un “cerebro digital”

La nueva instalación tendrá 13.254 pies cuadrados y estará diseñada para centralizar operaciones que actualmente se encuentran dispersas en pequeñas oficinas distribuidas por distintas áreas de la terminal.

Hoy, en muchos casos, la coordinación entre agencias depende de llamadas telefónicas o comunicaciones fragmentadas. Con el nuevo AOC, alrededor de 30 agencias federales, estatales y locales compartirán un mismo espacio físico, lo que permitirá tomar decisiones inmediatas durante emergencias o incidentes operacionales.

“Ahora estarán todos juntos. Eso es clave en cualquier situación de emergencia”, explicó Levine Cava. “Desde problemas climáticos hasta retrasos, asignación de puertas o incidentes de seguridad, todo podrá coordinarse desde un solo lugar y en tiempo real”.

Entre las agencias que tendrán presencia permanente en el centro se encuentran la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, la Oficina del Sheriff, personal de mantenimiento, operaciones aeroportuarias y otras entidades vinculadas al funcionamiento diario del aeropuerto.

La alcaldesa destacó que muchas de las instalaciones actuales son “antiguas, pequeñas e ineficientes”, una realidad que contrasta con el crecimiento explosivo de MIA durante la última década.

IA y vigilancia 360

Uno de los elementos más innovadores del proyecto será el denominado “Digital Monitoring Hub”, considerado por las autoridades como el primero de su tipo en EEUU.

El sistema incorporará cámaras inteligentes impulsadas por inteligencia artificial, tecnología de torre digital en tiempo real y una gigantesca pared panorámica de video en alta definición que ofrecerá visibilidad de 360 grados de todas las operaciones de MIA.

Las cámaras serán de largo alcance y tipo “pan-tilt-zoom”, capaces de moverse, ampliar imágenes y monitorear distintas áreas simultáneamente.

Según explicó Levine Cava, esta tecnología permitirá observar operaciones aéreas, terminales y accesos terrestres prácticamente en tiempo real.

“Será un sistema de conciencia situacional de clase mundial”, afirmó la alcaldesa. “Vamos a tener visibilidad completa de las operaciones todo el aeropuerto y capacidad de respuesta inmediata”.

La tecnología también podría convertir a MIA en uno de los primeros aeropuertos estadounidenses con sistemas virtuales de asignación de puertas de embarque, siempre que reciban aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

En la práctica, esto permitirá mejorar la eficiencia del movimiento de aeronaves y optimizar la utilización de las puertas de embarque mediante asistencia digital y monitoreo avanzado.

Cutie aclaró que el uso de inteligencia artificial no sustituirá empleados.

“La IA será un componente que nos ayudará a operar de manera más eficiente, pero no está diseñada para reemplazar personal”, explicó. “Lo que buscamos es mejorar nuestras operaciones y tomar decisiones más rápidas y mejor coordinadas”.

MIA CENTRO DE OPERACIONES Se podrá controlar todo el aeropuerto desde el centro de operaciones. MIA

Huracanes y emergencias

El diseño del nuevo centro también contempla escenarios de crisis.

La infraestructura incluirá torres resistentes a huracanes, plataformas con control de vibraciones y arquitectura cibernética segura para garantizar operaciones incluso durante eventos extremos.

El centro podrá convertirse rápidamente en un centro de operaciones de emergencia durante situaciones críticas como huracanes, incendios, fallas tecnológicas o incidentes de seguridad.

La alcaldesa recordó que la coordinación entre agencias fue esencial durante incidentes anteriores, incluyendo el accidente del vuelo de la aerolínea dominicana Red Air ocurrido hace cuatro años, cuando un avión se incendió tras aterrizar en MIA.

“Ciento cuarenta vidas fueron salvadas aquel día gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos”, recordó Levine Cava. “La seguridad siempre será la prioridad número uno”.

También mencionó la respuesta conjunta del aeropuerto durante el cierre parcial del gobierno federal a principios de este año, cuando la comunidad aeroportuaria se organizó para apoyar a trabajadores federales con gasolina, alimentos y suministros mientras mantenían las operaciones funcionando con normalidad.

DSCN8831 Este es el lugar donde se construye el nuevo Centro de Operaciones del aeropuerto. CESAR MENENDEZ DLA

Megaproyecto de 14.000 MM

El nuevo AOC forma parte del gigantesco programa de modernización de MIA, de aproximadamente 14 mil millones de dólares, que busca renovar completamente un aeropuerto con casi un siglo de antigüedad que, pese a su importancia global, arrastraba años de deterioro y falta de mantenimiento.

“Todo lo viejo se convertirá en nuevo”, aseguró Levine Cava. “Estamos construyendo el futuro mientras solucionamos problemas que habían quedado rezagados durante años”.

Entre las obras más importantes ya terminadas del megaproyecto destaca el nuevo Ibis Garage, inaugurado a finales de 2025, seis meses antes de lo previsto y por debajo del presupuesto.

El estacionamiento añadió 2.240 espacios nuevos, aumentando en aproximadamente 30% la capacidad de parking de MIA.

“Ese proyecto fue un enorme éxito”, dijo Cutie. “Y este nuevo centro es el próximo gran paso”.

Expansión y renovación

Otro de los proyectos emblemáticos es la expansión de la Terminal D60, anunciada este año, con una inversión cercana a 1.1 mil millones de dólares.

La obra reemplazará 17 puertas regionales a nivel de pista por modernas puertas con puentes de embarque de cristal, nuevas salas de espera, abundante luz natural y conexión directa con controles de Aduanas. Ademas, añadirá 30.000 pies cuadrados de concesiones comerciales y un nuevo salón premium de American Airlines.

La expansión D60 está programada para completarse en 2030.

Mientras tanto, también avanza la construcción de la nueva Terminal K, un proyecto valorado en 750 millones de dólares y cuya apertura está prevista para 2029.

Será la primera expansión de terminales en MIA en 18 años.

MIA El momento en que el director Ralph Cutie y la alcaldesa Daniella Levine Cava develan la imagen del nuevo proyecto. CESAR MENENDEZ DLA

Elevadores, baños, techos

En este contexto, MIA ejecuta una extensa renovación de infraestructura básica que durante años fue motivo de críticas entre pasajeros.

Actualmente se modernizan más de 600 elevadores, escaleras mecánicas y pasarelas móviles.

Según Cutie, el 95% de esos sistemas se encuentran operativos y el resto está en proceso de reemplazo.

Solo durante 2025 fueron sustituidas 38 unidades, duplicando el ritmo de modernización de años anteriores.

En paralelo, el aeropuerto avanza en la renovación de 196 baños públicos distribuidos entre las distintas terminales.

En la última actualización del director dijo que cerca de 50 baños ya fueron renovados, mientras más de un centenar se encuentran en diseño y alrededor de diez en construcción.

Las autoridades aseguran que la limpieza también ha mejorado significativamente tras la contratación de nuevas empresas de mantenimiento como ABM Industries y Flagship Facility Services.

Otro proyecto clave contempla el reemplazo de 430.000 pies cuadrados de techos, una obra considerada esencial debido a filtraciones y daños acumulados por décadas.

Reto monumental 2026

Toda esta transformación ocurre en uno de los años más desafiantes de la historia de MIA.

En 2026 Miami albergará eventos internacionales de enorme magnitud como la FIFA World Cup 2026, el Clásico Mundial de Béisbol y la cumbre del G20.

Levine Cava ha comparado el impacto del Mundial con “siete Super Bowls” celebrándose simultáneamente en Miami.

Por su parte, American Airlines, principal operador del aeropuerto, proyecta que más de un millón de pasajeros adicionales transitarán por MIA durante el torneo.

Para enfrentar el reto, el aeropuerto trabaja junto a CBP y TSA en nuevas líneas exclusivas de seguridad, sistemas biométricos “touchless” y coordinación especial con plataformas como Uber y Lyft para manejar el flujo de transporte terrestre en medio de las obras activas.

Motor económico

Más allá de su función aeroportuaria, MIA representa uno de los pilares económicos más importantes del estado.

“Somos el motor económico número uno de Florida”, afirmó Cutie.

En el aeropuerto trabajan aproximadamente 37.000 personas, incluyendo unos 15.500 empleados de American Airlines, compañía que opera unos 430 vuelos diarios desde Miami hacia 155 destinos, en 46 países.

Además, el aeropuerto ocupa el primer lugar en EEUU en carga internacional y el cuarto puesto a nivel global.

La alcaldesa destacó que MIA no solo moderniza terminales y áreas de pasajeros, sino también instalaciones de carga y centros logísticos vinculados al comercio internacional.

“Queremos ser el referente de la industria de la aviación”, afirmó Levine Cava. “Estamos construyendo un aeropuerto más moderno, más seguro, más eficiente y preparado para el futuro”.

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