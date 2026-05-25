lunes 25  de  mayo 2026
BRASIL

Lula se somete a radioterapia tras el retiro de un carcinoma en la cabeza

El mandatario de Brasil seguirá con sus actividades normales sin restricciones dado que es un tratamiento complementario

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a un cuarto mandato. (AFP)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a un cuarto mandato. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó este lunes a recibir radioterapia como “tratamiento complementario” a la intervención médica de hace un mes en la que se le retiró un carcinoma de la cabeza, según informó el Hospital Sirio-Libanés de Brasilia.

“Después de la retirada de la lesión basocelular, se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva en el cuero cabelludo, que comienza este lunes”, detalló el centro médico en un comunicado y señaló que Lula seguirá con sus actividades diarias sin restricciones.

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Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.
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Está previsto que el gobernante, de 80 años de edad, complete otras catorce sesiones más, según ha informado la prensa brasileña, y prosiga con sus actividades normales.

El pasado 24 de abril, a Lula da Silva se le extirpó un carcinoma —el caso de cáncer de piel más común— de la cabeza. Desde entonces se ha venido sometiendo a diferentes tratamientos médicos para prevenir que avance la enfermedad.

Lula se prepara para elecciones

El estado de salud del mandatario es un asunto de interés mediático ahora que este se prepara para disputar las elecciones de octubre, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Lula llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en "forma y listo" para el desafío.

Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

En 2011, Lula enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

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