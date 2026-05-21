CEAPI apuesta por las "multiberoamericanas" para fortalecer la región

CEAPI presenta en México su Congreso más ambicioso y reivindica a las empresas Multiberoamericanas: un nuevo concepto para una nueva realidad

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) apostará por fortalecer la integración económica regional durante la celebración de su IX Congreso Iberoamericano, previsto del 25 al 27 de mayo en Ciudad de México, un encuentro que congregará a más de 500 empresarios, inversionistas y representantes institucionales de 22 países bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”.

La organización informó en un comunicado que el foro contará con la presencia de algunos de los principales líderes corporativos del espacio iberoamericano, así como con representantes gubernamentales y financieros de alto nivel.

SEGURIDAD Presidenta de México anuncia visita de Secretario de Seguridad Nacional de EEUU en medio de tensiones

FÚTBOL Portero de México, al borde de hacer historia, no asegura su participación en el Mundial 2026

"Cooperación empresarial"

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, aseguró que el organismo busca impulsar una visión positiva de Iberoamérica a través de la cooperación empresarial, la inversión y el fortalecimiento del impacto social de las compañías de la región. Además, destaca el creciente interés europeo por México y el potencial del país como eje estratégico para los negocios.

El encuentro incluirá paneles de debate, ruedas de negocio y exposiciones con la participación de más de 100 ponentes provenientes de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

“Barómetro Empresarial Iberoamericano”

Por su parte, el empresario Alberto Espinosa asegura que el congreso representa una oportunidad para proyectar a México como uno de los principales motores económicos de Iberoamérica y reforzar su imagen internacional.

Uno de los puntos centrales de la agenda programada será la presentación del “Barómetro Empresarial Iberoamericano”, una iniciativa con la que CEAPI pretende consolidarse como centro de análisis y reflexión económica en la región, mediante estudios orientados a medir tendencias de inversión, crecimiento y desarrollo empresarial.

Asimismo, la organización presentará el informe “Multiberoamericanas: un nuevo concepto, una nueva realidad”, elaborado junto al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en el que se propone reconocer a las empresas iberoamericanas con operaciones coordinadas en distintos países de América y Europa como actores clave en la integración económica regional.

El estudio sostiene que la inversión española en América Latina alcanzó niveles históricos en los últimos años, mientras que las compañías de capital español instaladas en México aumentaron significativamente durante la última década. Según CEAPI, este comportamiento refleja el fortalecimiento de los vínculos empresariales entre ambas regiones y el creciente dinamismo del mercado iberoamericano.

La agenda del congreso también contempla homenajes a empresarios mexicanos, reconocimientos al liderazgo femenino y premios a jóvenes emprendedores, en medio de una estrategia orientada a consolidar la influencia económica de Iberoamérica en el escenario global.

FUENTE: Comunicado de prensa