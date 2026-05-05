El IX Congreso de CEAPI en México es el puente entre Iberoamérica y el mundo

En México se reune CEAPI bajo el lema: La Fuerza de Iberoamérica (CEAPI)

MIAMI.- Ciudad de México será el escenario del IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, para presidentes de compañías y familiares empresariales que reunirá a los principales empresarios y expertos de la región, bajo el lema: La Fuerza de Iberoamérica.

México será el anfitrión gracias a su papel estratégico como motor económico y puente entre Iberoamérica y el mundo y como una forma de seguir construyendo juntos el futuro empresarial de Iberoamérica.

IBEROAMÉRICA CEAPI promueve concepto "multiberoamericanas" para robustecer la nueva realidad de empresas

ECONOMÍA CEAPI presenta el IX Congreso Iberoamericano que se realizará en México

Del 25 al 27 de mayo se celebrará el encuentro con los líderes empresariales e instituciones más influyentes. El programa consta de tres actividades claves:

Miércoles, 20 de mayo: acto de presentación del Congreso para prensa Lunes, 25 de mayo: presentación del manifiesto de IX Congreso Iberoamericano de CEAPI (mañana) Cóctel de Bienvenida en el Club Industriales (tarde) Martes, 26 de mayo: Primera jornada del Congreso en el Intercontinental Presidente México; y Cena de Gala en el Ex Convento San Hipólito; y Miércoles, 27 de mayo: segunda jornada del Congreso en el Intercontinental Presidente México

Ejes temáticos

I. La fuerza de Iberoamérica en un mundo multipolar

Europa, el despertar de las relaciones con América Latina

Iberoamérica: La respuesta que el mundo necesita

Por qué Latinoamérica vuelve a ser una prioridad para Estados Unidos

Middle East: Los nuevos actores en Iberoamérica

África, una cita obligada en la agenda de las empresas Iberoamericanas

Brasil y México, ¿por qué hemos tardado tanto en crear esta gran alianza?

Nuevas reglas de comercio mundial: desde los Acuerdos de la UE con México y con Mercosur al impacto de los aranceles de Estados Unidos

II Los empresarios, en el centro de la solución

Liderazgo en tiempos de IA: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo cambiar lo suficientemente rápido?

Desaprender lo aprendido ¿Porque hoy es más fácil ganar dinero si no haces las cosas como siempre se hacían?

Construir empresas, crear oportunidades: La generosidad, la clave del futuro

Lecciones para las empresas que nos deja el arte

Hijas e hijos que abren nuevos horizontes

Geoestrategia de la cultura y el idioma en la economía

III. Sectores que marcan el futuro

Energía, minería, centros de datos y defensa: Latinoamérica, la X de la ecuación para no quedarse atrás

Entender la agroindustria hoy: una cosa es sembrar, otra cosechar

Gastronomía, Cultura y Negocio en un plato

Turismo, como subirse a la nueva ola

Unicornios iberoamericanos que asombran al mundo

El fútbol: El Soft Power que une al mundo: Deporte y Negocio

FUENTE: Con información de CEAPI