El IX Congreso de CEAPI en México es el puente entre Iberoamérica y el mundo

MIAMI.- Ciudad de México será el escenario del IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, para presidentes de compañías y familiares empresariales que reunirá a los principales empresarios y expertos de la región, bajo el lema: La Fuerza de Iberoamérica.
México será el anfitrión gracias a su papel estratégico como motor económico y puente entre Iberoamérica y el mundo y como una forma de seguir construyendo juntos el futuro empresarial de Iberoamérica.
Del 25 al 27 de mayo se celebrará el encuentro con los líderes empresariales e instituciones más influyentes. El programa consta de tres actividades claves:
- Miércoles, 20 de mayo: acto de presentación del Congreso para prensa
- Lunes, 25 de mayo: presentación del manifiesto de IX Congreso Iberoamericano de CEAPI (mañana) Cóctel de Bienvenida en el Club Industriales (tarde)
- Martes, 26 de mayo: Primera jornada del Congreso en el Intercontinental Presidente México; y Cena de Gala en el Ex Convento San Hipólito; y Miércoles, 27 de mayo: segunda jornada del Congreso en el Intercontinental Presidente México
Ejes temáticos
I. La fuerza de Iberoamérica en un mundo multipolar
- Europa, el despertar de las relaciones con América Latina
- Iberoamérica: La respuesta que el mundo necesita
- Por qué Latinoamérica vuelve a ser una prioridad para Estados Unidos
- Middle East: Los nuevos actores en Iberoamérica
- África, una cita obligada en la agenda de las empresas Iberoamericanas
- Brasil y México, ¿por qué hemos tardado tanto en crear esta gran alianza?
- Nuevas reglas de comercio mundial: desde los Acuerdos de la UE con México y con Mercosur al impacto de los aranceles de Estados Unidos
II Los empresarios, en el centro de la solución
- Liderazgo en tiempos de IA: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo cambiar lo suficientemente rápido?
- Desaprender lo aprendido ¿Porque hoy es más fácil ganar dinero si no haces las cosas como siempre se hacían?
- Construir empresas, crear oportunidades: La generosidad, la clave del futuro
- Lecciones para las empresas que nos deja el arte
- Hijas e hijos que abren nuevos horizontes
- Geoestrategia de la cultura y el idioma en la economía
III. Sectores que marcan el futuro
- Energía, minería, centros de datos y defensa: Latinoamérica, la X de la ecuación para no quedarse atrás
- Entender la agroindustria hoy: una cosa es sembrar, otra cosechar
- Gastronomía, Cultura y Negocio en un plato
- Turismo, como subirse a la nueva ola
- Unicornios iberoamericanos que asombran al mundo
- El fútbol: El Soft Power que une al mundo: Deporte y Negocio
FUENTE: Con información de CEAPI