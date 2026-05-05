martes 5  de  mayo 2026
CONGRESO

El IX Congreso de CEAPI en México es el puente entre Iberoamérica y el mundo

El evento se realizará entre el 25 al 27 de mayo con los líderes empresariales e instituciones más influyentes de la región

&nbsp;En México se reune CEAPI bajo el lema: La Fuerza de Iberoamérica (CEAPI)

 En México se reune CEAPI bajo el lema: La Fuerza de Iberoamérica (CEAPI)

CEAPI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ciudad de México será el escenario del IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, para presidentes de compañías y familiares empresariales que reunirá a los principales empresarios y expertos de la región, bajo el lema: La Fuerza de Iberoamérica.

México será el anfitrión gracias a su papel estratégico como motor económico y puente entre Iberoamérica y el mundo y como una forma de seguir construyendo juntos el futuro empresarial de Iberoamérica.

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CEAPI presenta el IX Congreso Iberoamericano que se realizará en México
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; el ministro de Industria y Turismo del gobierno de España, Jordi Hereu;y el director general de Casa América, León de la Torre; Isabel Álvarez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Félix Sanz Roldán,  miembro del Consejo Asesor de CEAPI. 
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Del 25 al 27 de mayo se celebrará el encuentro con los líderes empresariales e instituciones más influyentes. El programa consta de tres actividades claves:

  1. Miércoles, 20 de mayo: acto de presentación del Congreso para prensa
  2. Lunes, 25 de mayo: presentación del manifiesto de IX Congreso Iberoamericano de CEAPI (mañana) Cóctel de Bienvenida en el Club Industriales (tarde)
  3. Martes, 26 de mayo: Primera jornada del Congreso en el Intercontinental Presidente México; y Cena de Gala en el Ex Convento San Hipólito; y Miércoles, 27 de mayo: segunda jornada del Congreso en el Intercontinental Presidente México

Ejes temáticos

I. La fuerza de Iberoamérica en un mundo multipolar

  • Europa, el despertar de las relaciones con América Latina
  • Iberoamérica: La respuesta que el mundo necesita
  • Por qué Latinoamérica vuelve a ser una prioridad para Estados Unidos
  • Middle East: Los nuevos actores en Iberoamérica
  • África, una cita obligada en la agenda de las empresas Iberoamericanas
  • Brasil y México, ¿por qué hemos tardado tanto en crear esta gran alianza?
  • Nuevas reglas de comercio mundial: desde los Acuerdos de la UE con México y con Mercosur al impacto de los aranceles de Estados Unidos

II Los empresarios, en el centro de la solución

  • Liderazgo en tiempos de IA: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo cambiar lo suficientemente rápido?
  • Desaprender lo aprendido ¿Porque hoy es más fácil ganar dinero si no haces las cosas como siempre se hacían?
  • Construir empresas, crear oportunidades: La generosidad, la clave del futuro
  • Lecciones para las empresas que nos deja el arte
  • Hijas e hijos que abren nuevos horizontes
  • Geoestrategia de la cultura y el idioma en la economía

III. Sectores que marcan el futuro

  • Energía, minería, centros de datos y defensa: Latinoamérica, la X de la ecuación para no quedarse atrás
  • Entender la agroindustria hoy: una cosa es sembrar, otra cosechar
  • Gastronomía, Cultura y Negocio en un plato
  • Turismo, como subirse a la nueva ola
  • Unicornios iberoamericanos que asombran al mundo
  • El fútbol: El Soft Power que une al mundo: Deporte y Negocio

FUENTE: Con información de CEAPI

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