jueves 7  de  mayo 2026
PREMIACIÓN

Cuatro mujeres empresarias y directivas de Iberoamérica serán galardonadas por CEAPI

Recibirán el premio Mujer Empresa y Liderazgo, Alba Medina Flores, Francisca Ponce, María del Carmen Nasser y Helen Deller

María del Carmen Nasser, Alba Medina, Hellen Deller y Francisca Ponce recibirán el premio ‘Mujer, Empresa y Liderazgo’ de CEAPI (CEAPI)

María del Carmen Nasser, Alba Medina, Hellen Deller y Francisca Ponce recibirán el premio ‘Mujer, Empresa y Liderazgo’ de CEAPI (CEAPI)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El liderazgo femenino siempre es un valor que el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) reconoce, es así como cuatro mujeres empresarias y directivas de Chile, Ecuador, Honduras y México recibirán los premios ‘Mujer, Empresa y Liderazgo’ en esta su VIII edición.

Todas ellas comparten una trayectoria marcada por la influencia, el emprendimiento y visión empresarial en las actividades que desarrollan en diversos ámbitos.

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Los premios serán entregados durante la Cena de Gala del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, en una ceremonia que se efectuará el 26 de mayo en el ExConvento de San Hipólito de Ciudad de México, México.

El Congreso se desarrollará del 25 al 27 de mayo, bajo el lema La Fuerza de Iberoamérica y 500 presidentes de compañías y líderes institucionales de una veintena de países formarán parte en la cita.

Las galardonadas, que comparten una trayectoria marcada por la influencia femenina y el impacto social en las actividades que desarrollan en diferentes áreas, serán la mexicana Alba Medina Flores, la chilena Francisca Ponce, la hondureña María del Carmen Nasser y la ecuatoriana Helen Deller.

- Francisca Ponce: CEO de The Family Ponce Groupy vicepresidenta deNorte Grande S.A.(Chile), destacada por su liderazgo en gobierno corporativo, gestión patrimonial y visión estratégica orientada a la sostenibilidad y el largo plazo.

- Helen Deller: presidenta de Vitalia Company Holding S.A.(Ecuador), empresaria e inversionista con trayectoria multisectorial, además de una reconocida labor diplomática, filantrópica y social. Actualmente reside en Nueva York, donde desarrolla su actividad empresarial.

- María del Carmen Nasser: vicepresidenta de la Fundación Terra (Centroamérica), donde impulsa iniciativas de desarrollo social, educación y sostenibilidad enfocadas en el fortalecimiento del tejido comunitario.

- Alba Medina Flores: presidenta de la Asociación Iberoamericana de IA, referente en inteligencia artificial en Iberoamérica por su impulso al desarrollo ético, la colaboración institucional y la innovación tecnológica responsable. También es la principal impulsora del The Latam Family Office Investment Summit, encuentro de referencia en la región.

Galardón Mujer, Empresa y Liderazgo

Desde que iniciaron su andadura en 2017, más de 50 mujeres han sido galardonadas con los premios “Mujer, Empresa y Liderazgo”, que destacan la labor de quienes ocupan puestos directivos e impulsan el perfil profesional femenino.

Las mujeres empresarias en Iberoamérica tienen un rol esencial en la transformación económica y social, al impulsar el crecimiento sostenible y la equidad. Su liderazgo en la toma de decisiones fortalece el desarrollo empresarial, además de visibilizar y consolidar su influencia en el ámbito económico.

El Congreso CEAPI se han consolidado como el foro de pensamiento y análisis de tendencias de referencia en el ámbito iberoamericano, donde empresarios e instituciones debaten sobre los problemas globales más urgentes, su repercusión en la región y la manera de afrontarlos.

Ciudad de México será la sede de la novena edición del congreso por su papel estratégico como motor económico y puente entre Iberoamérica y el mundo.

FUENTE: Con información de CEAPI

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