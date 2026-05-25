lunes 25  de  mayo 2026
EEUU

Memorial Day, gran día para honrar a quienes pagaron con sus vidas nuestra libertad

En todo Estados Unidos, la jornada se conmemora con desfiles, momentos de silencio y el izado de la bandera a media asta

US Marines War Memorial, Washington DC.

US Marines War Memorial, Washington DC.

Jesús Hernández / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Es Memorial Day, el último lunes de mayo, día que dedicamos para honrar a hombres y mujeres de las fuerzas armadas estadounidenses que murieron mientras servían a nuestro país.

La conmemoración comenzó poco después de la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), un conflicto que provocó un número sin precedentes de muertes. En los años posteriores a la guerra, comunidades de todo el país comenzaron a realizar homenajes informales a los soldados caídos, decorando sus tumbas con flores y celebrando pequeñas ceremonias.

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Estas primeras conmemoraciones fueron conocidas a menudo como “Decoration Day” (Día de la Decoración), en referencia a la práctica de adornar las tumbas de los soldados. La primera conmemoración ampliamente reconocida tuvo lugar en 1868, cuando el general John A. Logan, del Gran Ejército de la República, convocó a un día nacional de recuerdo.

Con el paso del tiempo, la conmemoración se amplió para honrar al personal militar estadounidense que murió en todas las guerras, no solo en la Guerra Civil.

Después de la Primera Guerra Mundial, el significado del día se extendió aún más, convirtiéndose en un tributo a todos los miembros del servicio militar de Estados Unidos que dieron su vida en servicio.

En 1971, Memorial Day o Día de los Caídos fue declarado oficialmente un feriado nacional y se trasladó al último lunes de mayo, creando un fin de semana de tres días para la inmensa mayoría de la población.

Una de las conmemoraciones más solemnes del Memorial Day tiene lugar en Arlington National Cemetery, donde se colocan miles de banderas estadounidenses en las tumbas de los soldados caídos. El cementerio, ubicado al otro lado del río Potomac frente a Washington, D.C., se convierte en un poderoso recordatorio del costo de la guerra y de las vidas humanas detrás de los acontecimientos históricos.

En todo el país, el Memorial Day se conmemora con desfiles, momentos de silencio y el izado de la bandera a media asta hasta el mediodía. Muchas comunidades organizan ceremonias en cementerios locales y monumentos a los caídos. La bandera estadounidense desempeña un papel central en la conmemoración, simbolizando tanto la identidad nacional como el respeto por quienes sirvieron.

A las 3:00 p. m. hora local se convoca el National Moment of Remembrance, o momento del recuerdo, cuando se guarda un minuto de silencio, que sirve además para unir al país en la reflexión.

Al mismo tiempo, el feriado ha adquirido una dimensión cultural más allá de las ceremonias formales. Muchas familias aprovechan el fin de semana largo para hacer barbacoas, viajes por carretera o simplemente ir a la playa. Las ventas y la actividad turística aumentan significativamente, reflejando el lugar del feriado en el calendario estacional.

Esta mezcla de recuerdo solemne y celebración informal a veces crea una tensión entre la reflexión y el ocio, pero ambos aspectos coexisten hoy como parte de la conmemoración moderna.

En última instancia, el Memorial Day sirve como un puente entre la historia y la vida contemporánea. Es un recordatorio de que las libertades que se disfrutan hoy fueron moldeadas por los sacrificios de muchos hombres y mujeres.

Ya sea conmemorando a través de la reflexión silenciosa, la participación en una ceremonia o el tiempo compartido con la familia, este día invita a los estadounidenses a reconocer el costo humano de la guerra y a honrar a quienes lo pagaron con sus vidas.

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