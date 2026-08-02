Chavismo y oposición anuncian primera cita presencial del diálogo en Caracas "la próxima semana"

EEUU avala acercamiento entre Jorge Rodríguez, figura del régimen chavista, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015.

CARACAS.- Tras mucho hermetismo, el chavismo y un sector de la oposición informaron el sábado de una llamada telefónica para dar inicio al diálogo , auspiciado por Estados Unidos. Anunciaron que su primer encuentro presencial será la próxima semana, sin precisar el día ni el lugar exactos.

"En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos la primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables", dijo en un comunicado el oficialista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada.

VENEZUELA En medio de hermetismo e incertidumbre inicia diálogo entre chavismo y oposición impulsado por EEUU

Minutos después, Dinorah Figuera, presidenta de la opositora Asamblea Nacional de 2015, difundió un comunicado en el que informó sobre los tres temas a tratar en el primer encuentro: la "atención" del doble terremoto del 24 de junio, el "fortalecimiento de la democracia" y "derechos y garantías políticas".

"Agradecemos a los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos", se lee en el texto de Figuera.

Jorge Rodríguez definió a Dinorah Figuera, quien se encuentra actualmente en Madrid, como "representante de un sector de la oposición venezolana". Explicó que el objetivo es "iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país y de los venezolanos, y para aunar esfuerzos en la atención a las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio".

Delegaciones en el diálogo

Además de Jorge Rodríguez, el Gobierno de Delcy Rodríguez estará representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Genesis Garvett y Jorge Arreaza.

Del otro lado de la mesa estarán Figuera y los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Además, Dinorah Figuera anunció una comisión de apoyo integrada por los exparlamentarios Macario González, Desireé Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

Respaldo de EEUU

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Dylan Johnson, dio la bienvenida al anuncio del inicio del diálogo político en una publicación en redes sociales en la que manifestó también el apoyo de Washington.

Johnson reiteró el compromiso de Estados Unidos con las iniciativas impulsadas por los propios venezolanos para reforzar las instituciones democráticas, ampliar el espacio para las libertades políticas y favorecer una salida que contribuya a la estabilidad y la prosperidad del país.

El representante estadounidense subrayó que Washington seguirá apoyando los esfuerzos orientados a avanzar hacia una solución política liderada por los venezolanos con el objetivo de consolidar un futuro más estable para Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press/ EFE