Venezuela abre un nuevo proceso de negociación tras ocho diálogos sin resultados

EEUU avala acercamiento entre Jorge Rodríguez, figura del régimen chavista, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015.

CARACAS.– El régimen venezolano y un sector de la oposición iniciarán este 1 de agosto un nuevo proceso de diálogo en un país que busca reconstruirse tras décadas de crisis política, la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en enero pasado y los efectos del doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 5.500 fallecidos, según cifras oficiales.

La iniciativa representa el noveno intento de negociación entre ambas partes. En esta ocasión, el proceso cuenta con el impulso de Estados Unidos, que encargó a la exdiputada opositora Dinorah Figuera encabezar las conversaciones junto al presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, con el objetivo de avanzar en la transición política del país.

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Los principales líderes de la oposición, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, no participarán en las conversaciones.

A continuación, una cronología de los principales intentos de diálogo en Venezuela durante los últimos 12 años:

2014

10 de abril de 2014. Con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, dirigentes de la oposición, encabezados por el entonces gobernador Henrique Capriles, y representantes del chavismo, liderados por Nicolás Maduro, iniciaron un proceso de conversaciones en medio de una ola de protestas que exigía la salida del entonces mandatario y que dejó 43 fallecidos.

El 13 de mayo de ese año, la oposición abandonó la mesa al considerar que el chavismo incumplía los compromisos alcanzados durante las negociaciones.

2016

30 de octubre de 2016. La Unasur y el Vaticano promovieron un nuevo proceso de diálogo con la participación del expresidente colombiano Ernesto Samper; los expresidentes Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana; así como del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Las conversaciones quedaron suspendidas en diciembre, luego de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que impulsaba un referéndum revocatorio, denunciara el incumplimiento de los acuerdos por parte del chavismo. Ese período coincidió además con la condena en Estados Unidos de dos sobrinos de Cilia Flores por delitos relacionados con narcotráfico.

2017-2018

13 de septiembre de 2017. Gobierno y oposición sostuvieron reuniones exploratorias en Santo Domingo bajo el auspicio del presidente dominicano Danilo Medina. La mesa de negociación quedó instalada formalmente el 1 de diciembre de ese año.

La delegación opositora estuvo encabezada por Julio Borges, entonces presidente de la Asamblea Nacional, mientras que el chavismo fue representado por Jorge Rodríguez, acompañado por su hermana Delcy Rodríguez, hoy gobernante interina.

Las conversaciones contaron además con el acompañamiento de México, Chile, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, así como con el respaldo de la ONU. Las partes negociaban condiciones para la celebración de elecciones, pero en febrero de 2018 la oposición se retiró al considerar que no existían garantías suficientes.

2019

8 de julio de 2019. Bajo la mediación de Noruega comenzaron nuevas negociaciones en Barbados entre una delegación encabezada por Jorge Rodríguez y otra liderada por el entonces presidente encargado reconocido por numerosos países, Juan Guaidó. El proceso fue suspendido en septiembre por la falta de avances hacia unas nuevas elecciones presidenciales.

16 de septiembre de 2019. El régimen venezolano impulsó un proceso paralelo de diálogo, sin mediación internacional, junto a partidos opositores minoritarios que no contaban con el respaldo de la principal coalición opositora.

2021

13 de agosto de 2021. Noruega promovió una nueva ronda de negociaciones, esta vez en México. La oposición buscaba garantías electorales para los comicios regionales y municipales, mientras el chavismo exigía el levantamiento de las sanciones internacionales.

El proceso quedó suspendido tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Maduro y acusado de lavado de dinero. El chavismo condicionó su permanencia en la mesa a la incorporación de Saab como integrante de su delegación.

2022

26 de noviembre de 2022. Gobierno y oposición retomaron el diálogo en México. Estados Unidos saludó el reinicio de las negociaciones al autorizar a Chevron a reanudar operaciones limitadas en Venezuela.

Sin embargo, en diciembre, Maduro endureció su postura y condicionó la celebración de elecciones libres al levantamiento de las sanciones internacionales.

2023-2024

17 de octubre de 2023. Las delegaciones volvieron a reunirse en Barbados, nuevamente con la mediación de Noruega, para establecer un marco de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

En enero de 2024, Maduro aseguró que los acuerdos estaban "heridos de muerte" tras denunciar un supuesto plan para asesinarlo. La oposición respondió que el pacto había sido incumplido con la inhabilitación política de varios dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, quien tampoco participó en esas negociaciones.

FUENTE: Con información de EFE